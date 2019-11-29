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搭太魯閣號「怎沒賣水，會死的」槓上列車長　他目睹冷笑...網嘆：台灣名產

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▲▼太魯閣號外觀,車廂內旅客,北車月台,台鐵紅被心 。（圖／記者湯興漢攝）

▲太魯閣號示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友今搭乘太魯閣號前往花蓮，結果在車廂撞見奧客發威，不僅質問列車長為何沒賣水，還中氣十足地喊「沒水喝會死的！」此舉讓他嗤之以鼻，也不禁吐槽，「花蓮站快到了，他還活得很好。」

男網友在爆怨公社還原經過，當時有位乘客攔住列車長，問道「怎麼沒賣水或飲水機之類的？」列車長聞言則連忙解釋，怕水灑到別人身上；而對方似乎不打算罷休，接著說「灑在身上有什麼關係，沒水喝會死的，會死的。」

請繼續往下閱讀...

一旁目睹經過的他，很想對那位乘客說，「坐個太魯閣號到花蓮，不過2個多小時而已，沒水喝不會自己帶？2、3個小時沒喝水會死？」後來，在即將到站之際，男網友也忍不住看向對方，「他還活得很好，中氣十足，整車他聲音最大。」

保溫瓶,保溫杯。（圖／記者李佳蓉攝）

▲自備茶水就沒這個問題了。（圖／記者李佳蓉攝）

網友們看完也傻眼了，直呼「快過年了...什麼種類的年獸都蠢蠢欲動」、「廁所水龍頭不是有，不會自己喝喔」、「太魯閣號晃成那樣他想喝水XD」、「太魯閣和普悠瑪會晃，所以不提供茶水」。

另外，還有人猜測，「可能有配藥的需求，有些藥不按時可能真的會死人。很久很久以前，台鐵有熱茶供應，用玻璃杯裝的茶，好燙好燙，好懷念。」對此，原po表示，完全沒聽到對方說要吃藥，還是有何用途；而其他網友則直言，「要吃藥那更該自己帶水阿。」

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