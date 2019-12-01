一甩百年老店俗氣感！台鐵新款列車設計曝　「山、海、夕」一次全包

▲台鐵局今年成立美學小組。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今年成立美學設計諮詢審議小組，針對車站、列車內裝進行改裝與設計。台鐵官方臉書「fun台鐵」近日預告，今年底至明年將推出3款嶄新設計的列車，找來金曲獎視覺設計設計師顏伯駿操刀，以山景、海景、夕景作為主視覺設計，顏伯駿表示，「台鐵最美的設計來自窗外的風景」，主視覺描繪列車行經時與環境融為一體的絕佳美景。

台鐵局表示，現正進行3款列車設計，包括空調通勤電聯車、承繼電聯車與觀光列車，分別由韓國、日本、台灣團隊進行設計，其中日韓設計的列車預計明年公布，台灣設計的觀光列車主視覺則已部分曝光，預計12月11日邀請鐵道團體與設計團隊試乘，12月13日舉辦美學論壇，當天再正式公佈。

請繼續往下閱讀...

台鐵局找來金曲獎視覺設計設計師顏伯駿設計列車，顏伯駿在臉書指出，「台鐵最美的設計來自列車窗外的台灣風景」，而台灣最美的風景，正是「山景、海景、夕景」。

▲台鐵官方臉書「fun台鐵」近日預告，今年底至明年將推出3款嶄新設計的列車。（圖／台鐵提供）

顏伯駿表示，新設計讓視覺與環境構成平衡，主視覺以「極簡色帶暗喻三台全新列車之外觀特色，意圖描繪列車行進時與環境融為一體，人造與天造此時共創絕美佳景」。

此外，台鐵局12月13日也將舉辦「鳴日─台鐵美學復興論壇 FUTURE─RENAISSANCE」，台鐵表示，隨設計思維成為世界趨勢核心，台鐵也將導入設計軟實力驅動創新思維，展現創新變革的能量，累積百年品牌價值，再造台鐵局新風貌。

台鐵局指出，論壇將從設計視角談城際電聯車、空調通勤電聯車、觀光列車改造的美學升級思考過程，如何貫徹減法美學，除了表象車輛設計創新，更延伸做到大眾美感內化，並強調「台鐵美學復興，車站、建築與鐵路美學是第一步，設計再造串連起與人的情感連結」。