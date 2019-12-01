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黑白極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」曝光　2021年服役

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黑白雙色極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」曝光　2021年服役。（圖／台鐵）

▲台鐵說，在白色、安靜的表層下，快速移動的速度感作為設計主調。（圖／台鐵）

記者陳俊宏／綜合報導

台鐵採購600輛新型城際車輛視覺曝光，由日籍設計師野末壯設計，採用黑白雙色極簡風，預計2020年底交車，2021年「服役」優先投入花東線。對此，許多網友看完直呼「好美」、「超期待」、「我是白色控！」

台鐵一共斥資443億元向日本採購新列車，11月30日先在花蓮火車站舉辦「城際列車新車設計說明會」。台鐵表示，這次「日立製作所」團隊秉持著打造一輛讓人驚艷的車為初衷，留白的情境語言表達比語彙更具力量的空間感，提出「Silent Flow」的設計概念，為台灣打造極簡風設計列車。

請繼續往下閱讀...

台鐵說，在白色、安靜的表層下，快速移動的速度感作為設計主調，以減色、極簡與台灣專屬的留白，寓意在深層中的繁榮，以「Less is more」出發。

▼台鐵公布600輛新型城際車輛視覺設計。（圖／東森新聞）

黑白雙色極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」曝光　2021年服役。（圖／東森新聞）

台鐵指出，這600輛城際列車可分成50編組，預計2020年底陸續交車，2021年優先投入花東線。出席活動的民進黨立委蕭美琴表示，台鐵預告新車到位又更進一步，預計2011年1月就可以進行新車測試，新車投入後，運能就可以增加4成以上。

蕭美琴說，她是花蓮來回台北的通勤族，除了解決運量問題之外，舒適度也非常重要；日立公司設計師野末壯到花蓮車站簡報新車的外觀和內裝設計，融合美學和實用性，相信可以大大提升鐵路的服務品質。

許多網友看完留言，「我愛白色，我是白色控」、「很有未來感」、「希望外型塗裝就是這樣，這樣就很漂亮了，不要再改了」、「台鐵美學，原廠最美。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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