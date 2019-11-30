親綠名嘴爆「美國助蔡打韓」　游淑慧：老大哥抓到了！

▲韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）



記者呂欣玫／綜合報導

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，隨後大陸公安公布他的真實身份，竟為詐欺犯。立場向來偏綠的名嘴范世平爆料，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，抓到了！誰在干涉台灣內政和選舉？「親綠名嘴認證：中華民國的選舉，美國助蔡打韓！」

范世平日前爆料，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」，國民黨總統候選人韓國瑜肯定沒想到，一場總統選舉從「國內戰」打到「國際戰」，且對手不是總統蔡英文，而是美國，甚至是「五眼聯盟」。范世平指出，王立強案突然從澳洲傳出，這是美國「老大哥」出手了，只是借了澳洲的手。

對此，游淑慧29日透過臉書表示，「抓到了！誰在干涉台灣內政和選舉？是美國精心安排這個共諜大戲？親綠名嘴認證：中華民國的選舉，美國助蔡打韓！」

游淑慧指出，這位親綠名嘴是得意的認證：「蔡英文是美國扶植的兒皇帝嗎？韓國瑜預告的『老大哥』，真是老美？！國家機器動得很厲害！原來連『老大哥』美國都動起來。」去年東廠張天欽早說了「間接影射的殺傷力最大」，但民進黨如果真藉外國勢力來整國內自己競爭對手，「真的很噁心！」

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