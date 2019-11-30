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大選倒數蔡英文輔選艱困選區　大喊：讓總統拜託一下

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▲蔡英文、鄭宏輝、林智堅、柯建銘。（圖／記者陳凱力攝）

▲蔡英文30日下午為新竹縣市立委輔選。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020大選剩下40多天，蔡英文總統30日來到新竹進行艱困選區輔選，午後第一站她來到新埔褒忠義民廟參拜並贈匾，接著為同黨籍新竹縣第一選區立委參選人周江杰新埔競選總部成立大會站台。結束後繼續趕往新竹市為市政府舉辦的「守護兒童遊戲權 一起上街玩」大型活動致詞，致詞完緊接著步行至100公尺外的北大停車場為新竹市立委參選人鄭宏輝進行造勢。

▲蔡英文、鄭宏輝、林智堅、柯建銘。（圖／記者陳凱力攝）

蔡英文在北大路的造勢場上說，大家對新竹的印象，一個充滿了希望、有讓人驕傲又快樂的城市，這都是新竹隊的功勞，比如說推動大車站計畫、建議老人食堂、改造南寮漁港公園，這都是新竹市政府很努力在推動建設。智慧物聯網生醫產業，是下一個世代最重要的產業，都是我們新竹未來要繼續發展的利基，這些產業都已經在新竹，將來新竹就是火車頭，帶動整個台灣一起往前走。

她再宣布她的3個目標，第1個目標是經濟更亮眼；在美中貿易戰時代、全球供應鏈重組，她有信心，台灣高科技的實力可以讓我們成為亞洲高階製造工業、研發中心。未來我們會強化產業的聚落及深化軟硬體的整合，加強人工智慧應用，也要加強我們綠能的生產，新竹要當台灣跟科技的領頭羊，台灣要當亞洲科技業的中心。

第2個目標就是要照顧更周全，「我已經宣布，下個四年，幼托及長照，未來幼兒津貼從2500元增加到5千元，0-6歲除了自己帶，讀私立幼兒園有津貼，建立更多的公共化幼兒園，減少學費，未來用在孩子身上的預算，從過去的200億提昇未來的1000億。老人需要的長照2.0來昇級，照顧品質、家庭，要增加，日照及平價的機構也要增加，不管小孩還是老人，由國家幫忙來照顧，減少負擔生活更好」。

第3個目標就是台灣要更安全；國際局勢瞬息萬變，香港的新聞讓大家憂心忡忡，大家關心台灣的未來，她的立場明確，就是堅守國家主權，堅守民主自由的價值，任何企圖影響台灣接受一國兩制的主張，答案只有三個字「不可能」。 

▲蔡英文、鄭宏輝、林智堅、柯建銘。（圖／記者陳凱力攝）
「讓總統拜託一下、讓總統拜託一下」她也向現場支持者喊話，經濟更亮眼、照顧更周全、台灣更安全。，要達到這三個目標，需要大家一起來努力，也懇請大家支持鄭宏輝、柯建銘、林智堅三人組做事的連線，她更不忘推銷自己，「也是新竹隊的堅持、最堅定的後盾」，她說下一個四年，蔡英文不挑釁，也不會在壓力底下屈服而是會堅守理念跟價值，用民主的精神跟全世界交朋友。

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