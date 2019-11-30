狠爸拿鐵鎚瘋狂施暴！母女嚇壞「緊關房門」：好怕被打死…下秒門開悲劇了

▲爸爸拿著鐵鎚硬闖房內，想對母女施暴。（圖／翻攝自封面視頻）

記者朱世凱／綜合報導

「我爸家暴我媽和我，到底該怎麼辦？」河北省滄州市一名女網友近日在微博發文表示，爸爸從以前開始就會對她們母女倆施暴，沒想到近日爸媽起了口角衝突後，又再次重演暴力場面；只見爸爸拿著鐵鎚不斷想闖房間內洩憤，母女倆只能拚命壓門試圖避免悲劇發生，但是對方力氣相當大，門終究被打開了，恐怖畫面也全被手機錄了下來。

暱稱為「櫻花舖子」的女網友27日表示，她和媽媽又被爸爸打了，「原因是當天煤爐滅了，我爸就不高興罵煤炭品質不優良；我媽此時在院子劈木頭點爐子用，因為木頭很硬她老是劈到磚上，我爸（以下簡稱他，實在不想叫他爸）就大罵我媽，說她把磚砸壞了。」

「我媽不服氣回他兩句說，你點不開煤爐就別找理由亂罵我！」PO繼續稱，「爸爸一直都在罵我媽（內容不堪入耳，我和我媽都習慣了），然後我媽就回屋點爐子，一會就聽到我媽媽的驚叫聲和掙扎聲，當時我在屋裡給自己孩子餵奶，聽見聲音我就急忙放下孩子出來了。」

▼媽媽關上房門，女兒在一旁錄影蒐證，沒想到門在下秒被打開了。（圖／翻攝自封面視頻）

她接著說，「原來爸爸在掐我媽媽的脖子，我媽掙開了，他還叫囂早晚弄死我們。我很生氣，大聲的告訴他現在是法制社會，你再這樣別怪我不顧情分；他問我你能怎樣，我說我就報案，把你抓起來！他說你試試來，他就過來推我 ，我媽就攔住他，趕緊和我躲進房內並且把房門關上，我也同時把手機的錄影功能打開。」

原PO說，爸爸當時拿著一把鐵鎚，不斷撞擊房門，但是媽媽力氣敵不過對方，很快地爸爸就凶神惡煞闖進來，並且揮舞鐵鎚想要打傷她和媽媽，「幸好我和我媽把他抓住了，然後他打掉了我的手機，用腳使勁踹想要毀滅證據，因此就有了影片上的這一幕，但是幸好手機沒壞。我趁亂之中將武器奪了過來，之後立刻說我已經報案了，他才趕緊停下。」

▼爸爸進房後拿著鐵鎚揮舞，還狂踩手機試圖銷毀證據。（圖／翻攝自封面視頻）

她最後說，「結果警察來了，只是調解，讓他道歉他也不道，然後警察就走了。就這樣什麼都沒有解決，有人可能說，那離婚就好了。但是沒那麼簡單，我們是農村家庭，我阿公阿嬤還需要人照顧，要是一走了之，那老人怎麼辦？我爸一定會去我阿公阿嬤家鬧；我媽還有心臟病，經不起折騰。不離婚我好擔心哪天他會殺了我媽媽，我該怎麼辦？我真的想不出啥好辦法了。」原PO也補充道，以前之所以不敢報警，是因為擔心能力不夠。

影片曝光後，許多網友湧入回應，「家暴不離婚？難道要等到被打死嗎？這樣阿公阿嬤還有人能照顧嗎？」、「這麼恐怖的事情，警察只有調解？」、「支持判刑！家暴就該死刑」、「這已經是要殺人了吧」、「爸爸還是人嗎？喪心病狂了」、「說到底就是一個字，『怕』啊！妳若要真的保護自己和媽媽，就該據理力爭，讓爸爸得到制裁，而不是上網求救」。

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