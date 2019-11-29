念國小的子女睡旁邊…爸爸帶小三高歌一曲　過程充滿「衝撞＋尖叫」都出汗了

▲兒女就睡隔壁房，人夫照樣跟小三激烈床戰發出「衝撞+尖叫聲」，音量還越來越大，情緒嗨到登天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

把拔帶阿姨登天了…新北市一對夫妻雖育有2子女，但感情始終不睦，最後還是分居了，後來就讀國小的兒女去男方家暫住，2人睡一間，後來發現爸爸帶阿姨回家隔壁房睡覺，除了親親還會在床上高歌，隔牆可聽到衝撞及尖叫聲，情緒何等激昂，事後兄妹回家跟媽媽分享，正宮聽完便握緊拳頭…心中一顆核彈已經引爆。

洪姓正宮將怨念化為提告的動力，要求丈夫為外遇負責，須賠償50萬！她指稱，兒女於2018年間到丈夫位於板橋的住處暫住4天，看到了丈夫的女友「珊珊」，情侶倆卿卿我我、摟摟抱抱還會親親，晚上讓小兄妹睡隔壁房間，接著進入兩人世界，衣服脫光吹吸舔插，過程中2人還發出「哈、哈、哈…啊！」的叫聲，音量還越來越大。

法官依據洪女提出的錄音事證，檔案中她正詢問兒子，「爸爸跟誰睡在一起？」兒子回答跟「珊珊」，兩人還會摔角等過程，認定人夫的行為已破壞家庭婚姻，判他須賠償妻子30萬元。

另外，洪女還控告丈夫曾家暴，法官依傷害罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元定讞，該案民事求償部分，法官判丈夫須賠償妻子洪女5萬元；民事部分還可上訴。

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