連iPhone都有！「鳴沙山」一年生出百支手機...警察撿到崩潰　網笑：我也要去挖

▲鳴沙山是大陸著名的景區之一。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

位於甘肅省敦煌市的「鳴沙山」是大陸著名的景區之一，不過一年卻有超過百支手機出現在沙漠中。當地警方透露，每年至少可從沙漠裡找到130支各類型的手機，這座山根本是「手機收割機」。網友得知後真相後笑翻，紛紛直呼，「我也要去挖」。

綜合陸媒報導，鳴沙山每年會出現這麼多手機，是因為不少遊客在滑沙或騎駱駝的過程中，不小心將手機丟失’了；由於遍地都是沙子，加上陣陣風吹來，手機很快就被掩埋，尋找的困難度隨之提升。一名警察表示，遇到這種情況時，警員們通常會利用鐵鍬，或直接徒手挖沙來協尋。

▲鳴沙山的沙漠質軟、風沙大，若遊客掉了東西，很快就會被埋沒。

此外，每年能在鳴沙山找到的手機大約130支，警方表示，事實上，差不多都能找得到，只是比較費時、費力一些，由於該景區晚上不閉園，因此這種丟失手機的情況，無論時白天還是晚上都會發生。

▲當地警方每年在鳴沙山找到至少130支手機。

據悉，鳴沙山是位於甘肅省敦煌市西南的沙漠，面積約200平方公里，東西長約40公里、南北寬20公里，以沙動成響而出名。自古以來，由於不明鳴響的原因，敦煌的鳴沙山也流傳出不少傳說；相傳這裡原是一塊水草豐美的綠洲，漢代一位將軍率領大軍西征，夜間遭敵軍的偷襲，正當兩軍廝殺之際，大風突起、漫天黃沙，所以因此而得名。

該段影片近日在網路上曝光，微博網友紛紛表示，「我也要去挖」、「焦急的遊客，你丟的是這個金手機還是這個銀手機呢？XD」、「這是在賣二手機嗎？」、「很多都是旅遊團，大多都是丟了就丟了吧」、「我的太陽鏡...也丟在那了...」、「明天立刻出發XD」。

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