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手動童玩的逆襲！台東免插電童玩嘉年華　找回跨世代童年回憶

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▲現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國立台東大學師範學院1樓30日舉辦的「免插電童玩嘉年華」，吸引了近三百位民眾帶領小孩參加。現場展出「動手玩博物館」，博物館由國際遊戲協會台灣分會理事長張世宗教授分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，同時還有台灣原住民傳統童玩、小時候熟悉的線軸車和彈珠迷宮等童玩。

▲現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

▲▼利用生活素材和簡單道具設計的互動式遊戲，家庭成員體會闔家共玩的樂趣。

主辦的國際遊戲協會台灣分會張世宗理事長表示，考量現在孩童的遊戲多來自手機網路，在70、90年代所謂的插頭毒藥是電視及電腦，現在更是毒藥擴及的範圍更是人手一支的手機。如果在生活中能加入讓孩童動手做的童玩，能夠平衡孩童失衡的生活。今年的免插電童玩嘉年華在台北跟台東舉辦兩場，也期望未來能夠過及北中南東，讓更多區域的民眾可以一起體驗免插電童玩樂趣。協會也會定期舉辦成果發表，都歡迎大家一起共同參與，為台灣幼教注入更多新元素。

▲現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

台東大學幼兒教育學系蘇慧娟老師也帶領選修幼兒遊戲課程的大學生，設計了「12生肖移動遊戲場」，利用生活素材和簡單道具設計的互動式遊戲，讓家庭成員體會闔家共玩的遊戲趣味。闖關成功的大朋友小朋友，還可以品嘗由幼教系學生製作的棉花糖、爆米花！另外三場動手做玩具的工作坊，由資優科學教育、「科學小原子」節目名主持人謝迺岳老師，帶領孩童製作原住民水童玩。

▲現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

▲▼動手做玩具的工作坊，體驗科學動手做的奧妙。

台北市立大學林世真老師帶領製作具有科學內涵的重心玩具，也重現清末童玩跳保的身影；最後有玩具達人梁國棟老師，帶領製作具有機械原理轉動玩具，讓參與大人和小孩在輕鬆愉快地氛圍中，體驗科學動手做的奧妙，讓原本安靜的週六校園增添許多家長和小孩歡樂遊戲的聲音。

▲現場展出「動手玩博物館」，分享珍貴的童玩智慧，有七巧板、九子仙棋等，還有台灣原住民傳統童玩。（圖／台東大學提供，下同）

這次參與活動的大小朋友們來自大武、嘉蘭、成功、池上、海端等地，台東大學為了方便民眾前來參加，分派三輛遊覽車接駁，也讓平時鮮少出門的代間教養家庭，也能夠體驗童玩樂趣。

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