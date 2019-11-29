螢幕一滑「詭停在4:44分」他怕爆：10幾次了　一票人不孤單…反讚超幸運

▲手機玄奇巧合驚呆！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少人選數字，會刻意避開「4」，深怕死神纏身！一名男網友透露，常常看手機，都會發現時間停留在4點44分，讓他毛炸。文章曝光後，不少網友也遇到類似經歷，正能量直呼是「招財數字啦！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享不可思議的日常經驗，他笑稱，常常打開手機看東西，螢幕一滑愣見時間恰好停在「4點44分」，讓他不自覺打了個冷顫，畢竟4的諧音是死，就怕有不吉祥的預兆。

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「從去年到現在至少十幾次了！」原PO越想越發毛，他也貼出照片證明，包括11月8日、9日、14日跟26日都剛好開啟螢幕，時間都出現「4點44分！」因此詢問廢友們，「有廢友跟我一樣？」

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▲網友認為原PO多想了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一貼出後，竟釣出不少經驗相同的網友回應，「我也常常444」、「我每天起床一打開手機都是5:50，好恐怖」、「我今年已經看到快瘋了」、「我是常看到自己的生日」、「我有想過這個問題，其實因為是444所以你才會特別記得」、「 倒是經常看電力是87%」、「我也喜歡4，因為我天生反骨，我身分證碼內有5個4」、「我也是，謝謝你讓我知道我不孤單」。

不過有人安慰是幸運數字，「44是個吉利的數字，之前也常看到44，所以查了一下」、「喜歡這個數字，會有幸運之事降臨」、「44如意」、「蠻常看，沒甚麼吧，4是（給予）好的意思」、「事事順心」、「數字密碼有書可看，是你的守護神在明示你事情」、「招財數字」。

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