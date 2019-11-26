師傅掛5樓牆外施工...他一見這幕暴怒！下秒「猛扯安全繩」狂譙：給我下來

▲他掛5樓外牆施工，4樓住戶竟猛扯安全繩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名林姓男子7月間，見到懸掛在5樓外牆施作工程的蔡姓師傅腳踩自家遮雨棚，竟心生不滿，使力扯住蔡男的安全繩索狂晃，導致對方猛力撞上牆壁受傷，林男見狀還不罷休，還朝蔡姓師傅罵三字經。法院審理後，依傷害罪判他有期徒刑5月，另依公然侮辱罪處拘役20日，均得易科罰金。

判決書指出，案發時蔡姓師傅正在5樓外牆施作管線配置工程，踩踏到53歲林姓男子4樓住家遮雨板，孰料，此舉意外引發林男怒火。林男隨即伸手猛扯蔡姓師傅懸吊裝備的保命繩，想讓對方離開遮雨棚。

蔡姓師傅見狀嚇壞，趕緊跳到遮雨棚上方避免墜落，並要求林男放手，沒想到對方竟出言辱罵，「X，你娘咧，放什麼手」、「我叫你下來」、「X你娘」等。

蔡男同事見大事不妙，隨即出聲「你怎麼這樣子拉我們的繩子」、「這樣很危險」，並表示要報警，孰料，林男還囂張嗆聲「報警啊」！過程中蔡姓師傅因與牆面多次碰撞摩擦，受有左胸部、左手臂、左肩膀擦傷、肌腱拉傷等傷害。

林男在偵查時不承認犯行，還辯稱「我又沒打到他，也沒有碰到他」，但法官指出，傷害罪的客觀判斷是看被告的行為與原告所受的傷害有無因果關係，不是說沒有碰觸到他人就不會構成傷害罪。

法院審理後，依傷害罪判林男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；另依公然侮辱罪處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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