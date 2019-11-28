不爽女友被搶...撿骨男「活活勒斃」921救難英雄！埋屍第九公墓：給他教訓

▲王姓救難人員因情感糾紛命喪黃泉。（資料圖／讀者提供）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中一名已婚王姓救難人員2018年與一名劉姓女子發生婚外情！劉女鄒姓男友得知姦情後，氣得多次相約談判，但王男依然故我，鄒男決定要給王男一個教訓，卻在過程中勒斃王男，還將屍體埋在南投市第九公墓。一審依傷害致人於死等罪，判鄒男應執行有期徒刑12年，二審改依殺人等罪處有期徒刑16年，可上訴。

據了解，綽號「火鳥」的王男生前相當熱心，投入救難工作20餘年，還是919救難協會的創始隊員，曾參與921大地震、88風災等重大救援行動。

▲王男遭埋屍於南投第九公墓。（圖／東森新聞）

判決指出，在殯葬業擔任撿骨師的鄒姓男子，因不滿王男與同居劉姓女友發生曖昧，多次約出王男談判，要求對方離開劉女，但王男對此並不回應，氣得他決定給王男一個教訓。

鄒男2018年12月30日將王男約到南投市第九公墓，用撿骨工具及墳墓恐嚇王男，接著開車離去，同日晚間他又到王男住家外堵人，想將王男帶到墓地談判，沒想到王男竟放聲大叫，他為避免引起他人注意，用手肘猛勒王男5分鐘，見對方不再大叫且身體前傾，才將對方扛上車後座前往公墓。

但抵達公墓後，鄒男發現王男竟已身亡，他為了掩飾罪行，隨即背著王男的屍體進入公墓，將屍體放入棺材內，蓋棺並將土填回，開車離開現場。

王妻見到丈夫遲遲未歸感到十分焦急，最後報警協尋。警方調閱王男通聯記錄、查詢基地台位址，循線找到公墓並開挖，這才發現王男已遭埋屍。

一審法官原先認為，雖然鄒、王2人有感情糾紛，但難認他有預謀，因此依傷害致人於死罪、遺棄罪共判他12年徒刑；但台中高分院發現，鄒男在案發當日曾先行勘驗埋屍地點，並準備埋屍使用之圓鍬、十字鎬、在墓地穿著使用之雨鞋，認為他確實有殺人動機、預謀及故意行為，撤銷原審判決，改依殺人等罪判他16年徒刑。全案仍可上訴。

▲埋屍地點（左處紅圈）在公墓偏僻處。（圖／讀者提供）

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