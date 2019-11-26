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桃園好好玩！　青年體驗學習園區推出全新秋冬快閃方案

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▲桃園青年體驗園區推秋冬快閃方案

▲秋冬快閃方案內容有後湖溪體驗划獨木舟的樂趣。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青年體驗園區開幕半年多，熱度持續上升，原有的半日遊、一日遊、二日遊方案將再度升級，自即日起至2020年1月31日，園區將推出秋冬GO有趣快閃方案，二天一夜四大主題的桃園深度體驗行程，整合新屋當地資源並與優質單位合作，不同主題精彩無比，滿足各種不同的遊憩需求。

▲桃園青年體驗園區推秋冬快閃方案

▲桃園青年體驗園區，是北台灣擁有最多高低空設施的探險活動體驗場。（圖／青年局提供）

市府青年局26日指出，桃園青年體驗園區推出的秋冬GO有趣快閃方案，平日來園區報名體驗，更有9折優惠及好康大禮包等多項優惠，民眾不妨把握秋冬出遊好時機，快趁現在規劃，來趟挑戰自我的旅程。

青年局表示，「秋冬GO有趣快閃方案」行程不僅包含園區一日高低空設施體驗，更包含餐點、住宿及主題行程遊玩，像是桃園市民限定主題「極限海陸空」方案，將前往位於永安北岸遊憩區最北側的後湖溪親水休憩體驗區，體驗划獨木舟的樂趣，即使不會划船的人也可以輕鬆體驗。

秋冬方案中也有老少咸宜的「手心溫度」方案，內容包含精彩DIY體驗，可以選擇郭元益手作餅乾、護唇膏、檸檬塔3擇1；或者是參加「文化傳承」方案，感受富有文化傳承深度之旅的牽罟或石滬體驗；當然，還有「自給自足」方案。與附近的農場合作，推出小農體驗、焢窯樂趣等等。

桃園青年體驗學習園區位於新屋區，是北台灣擁有最多高低空設施的探險活動體驗場，有多達52項符合ACCT（美國挑戰課程技術協會國際認證）的體能設施，像是團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體活動，不少機關團體、學校社團等皆慕名而來，營運至今已有超過8000人次前來體驗，挑戰自我的登高極限。

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