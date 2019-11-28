　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賞花遊客請腳下留情　仙草花期恐將因踐踏而縮短

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園仙草花節盛開紫色花海好比普羅旺斯般美景。（圖／桃園市府農業局提供）

▲桃園仙草花節盛開紫色花海好比普羅旺斯般美景。（圖／桃園市府農業局提供）

記者楊熾興／桃園報導


2019桃園仙草花節於23日開展為期16天，紫色仙草花有普羅旺斯般美景，但如此的絕美花海恐將提前消失，因部分民眾未依行進方向進出，橫跨踐踏仙草花田，將原無過道之仙草花田擅自踩出便道；更有將燈架等器材直接壓在花田上，導致花朵枯萎脫落；活動總督導的邱俊銘副秘書長特別呼籲遊客一同發揮公德心，共同維護「桃園仙草花節」。

▲▼卻因賞花民眾缺乏公德心任意踐踏成便道或窟窿。（圖／桃園市府農業局提供）

▲▼卻因賞花民眾缺乏公德心任意踐踏成便道或窟窿。（圖／桃園市府農業局提供）

▲▼卻因賞花民眾缺乏公德心任意踐踏成便道或窟窿。（圖／桃園市府農業局提供）

農業局長郭承泉表示，本次楊梅種植的仙草，經桃園區農業改良場歷時25年育成仙草新品種「桃園2號」，又名香華，香氣濃郁，不僅開花絕美，搭配料理更是美味。今年種植近5公頃大片紫色仙草花海，特別開放上湖派出所旁「3號展區」供民眾進入拍照；直條式的紫色仙草花，讓民眾可以拍出如普羅旺斯花海般的絕景，並收藏至手機及相機記憶體中。

邱俊銘表示，但有些民眾因貪圖美景任意在花海中穿越，或有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，這種對仙草花危害將導致花期縮減，呼籲遊客一同發揮公德心，共同維護「桃園仙草花節」。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
年息104％吸金3億元百人受害！龍巖副總吳志翔收押禁見
硬起來報警！馬俊麟老婆怒轟「太扯」：機會早給超過3次
台大男宿舍「男子墜躺2F平台」！無生命徵象送醫搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國民黨雲林立委參選人大團結　聯合發表農業政見

賞花遊客請腳下留情　仙草花期恐將因踐踏而縮短

馬蘭榮家長輩走出戶外　小野柳看海圓夢

黃定和選宜蘭立委端出牛肉　五大主張挺宜蘭、經濟民生最優先

太極兩儀展現人世間哲理　花蓮市「法外情」意象花園獲金質獎

新北樹林里長邱世昌珍食再利用　上萬愛心餐盒溫飽獨居長者

台東學童拾獲耳機交派出所　警長贈送爆閃LED

刑警娃娃逛市場　永康警反賄選宣導吸睛

失智不失志！打破迷思巡迴展台中場　71歲蘇惠美揮毫秀創作力

好康又來了！執行署台南分署年底清倉大拍賣　福斯 POLO 1元起標

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

國民黨雲林立委參選人大團結　聯合發表農業政見

賞花遊客請腳下留情　仙草花期恐將因踐踏而縮短

馬蘭榮家長輩走出戶外　小野柳看海圓夢

黃定和選宜蘭立委端出牛肉　五大主張挺宜蘭、經濟民生最優先

太極兩儀展現人世間哲理　花蓮市「法外情」意象花園獲金質獎

新北樹林里長邱世昌珍食再利用　上萬愛心餐盒溫飽獨居長者

台東學童拾獲耳機交派出所　警長贈送爆閃LED

刑警娃娃逛市場　永康警反賄選宣導吸睛

失智不失志！打破迷思巡迴展台中場　71歲蘇惠美揮毫秀創作力

好康又來了！執行署台南分署年底清倉大拍賣　福斯 POLO 1元起標

林書豪穿特製戰靴弔念高以翔　鞋上兩人微笑合照「永遠的兄弟」惹鼻酸

國民黨雲林立委參選人大團結　聯合發表農業政見

LPGA票選近十年最佳球員　曾雅妮名列第二種子

科學家發現海洋貝類「傳染性癌症」　經海水跨物種傳播

眼尖警發現車牌不符上前攔撿　「嫌急打R檔」嘉義警開三槍

機場激情緊貼！女大生環抱人夫教官　「碰唇搓頭+十指緊扣」...正宮一見氣瘋

U15亞洲區青少棒賽日本福岡奪冠5連霸　台南安順拿季軍

經過火鍋店...固執柴「黏住椅子」　爸拉不走崩潰：就還沒開啊

立榮「酷企鵝渡假機」明年1/1起改飛花東　6指定航班免費送限量商品

一趟國際志工行　她找回童年的赤子心

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

她才剛懷孕就罹子宮頸癌　結局讓網友大讚

執行署台南分署年底清倉大拍賣

台南舞場槍擊安平警深夜擴大臨檢

台南從深夜到上午火警不斷

無人機證照明年上路

王立強間諜案政府應快速查明真相公布

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

台南警察處理交通事故不美化數據

「里港媽娘家」新建落成　慶典為期10天

學童拾獲耳機交警所　警長贈爆閃LED表揚

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒

崙坪文化地景園區　打造客家文化優質場域

把人夫當奴才！警妻控南市女議員

新北農學市集聯合咖啡爽節登場

更多熱門

相關新聞

父忍痛悶死11月腦麻女兒　法官輕判3年2月

父忍痛悶死11月腦麻女兒　法官輕判3年2月

桃園市龜山區44歲的黃姓男子2018年2月7日下午趁妻子外出時，因想讓患有腦性麻痺的女兒「重新投胎」，竟拿塑膠袋將她活活悶死，犯後打電話向警方自首，「我殺了女兒」。桃園地院審酌黃男犯後主動自首，完全配合偵查，不逃避接受裁判，27日依家暴殺人罪，輕判黃男3年2月有期徒刑（家暴殺人罪最重可處有期徒刑7年），褫奪公權2年。全案仍可上訴。

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

桃園青年體驗園區　推秋冬快閃方案

桃園青年體驗園區　推秋冬快閃方案

桃園「懸日」登場　民眾搶拍夕陽

桃園「懸日」登場　民眾搶拍夕陽

認養率新低！收容所邀請寫聖誕卡

認養率新低！收容所邀請寫聖誕卡

關鍵字：

桃園仙草花賞花遊客花期踐踏縮短

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面