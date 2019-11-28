賞花遊客請腳下留情　仙草花期恐將因踐踏而縮短

▲桃園仙草花節盛開紫色花海好比普羅旺斯般美景。（圖／桃園市府農業局提供）

記者楊熾興／桃園報導



2019桃園仙草花節於23日開展為期16天，紫色仙草花有普羅旺斯般美景，但如此的絕美花海恐將提前消失，因部分民眾未依行進方向進出，橫跨踐踏仙草花田，將原無過道之仙草花田擅自踩出便道；更有將燈架等器材直接壓在花田上，導致花朵枯萎脫落；活動總督導的邱俊銘副秘書長特別呼籲遊客一同發揮公德心，共同維護「桃園仙草花節」。

▲▼卻因賞花民眾缺乏公德心任意踐踏成便道或窟窿。（圖／桃園市府農業局提供）





農業局長郭承泉表示，本次楊梅種植的仙草，經桃園區農業改良場歷時25年育成仙草新品種「桃園2號」，又名香華，香氣濃郁，不僅開花絕美，搭配料理更是美味。今年種植近5公頃大片紫色仙草花海，特別開放上湖派出所旁「3號展區」供民眾進入拍照；直條式的紫色仙草花，讓民眾可以拍出如普羅旺斯花海般的絕景，並收藏至手機及相機記憶體中。

邱俊銘表示，但有些民眾因貪圖美景任意在花海中穿越，或有攝影師將燈架等器材壓在花田上，導致花朵枯萎脫落，這種對仙草花危害將導致花期縮減，呼籲遊客一同發揮公德心，共同維護「桃園仙草花節」。

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