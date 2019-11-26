「我要讓她的心放開」　按摩師強吻、襲胸掰：幫忙釋放壓力

記者黃翊婷／綜合報導

台中吳姓按摩師2017年7月間對女客人小蘭（化名）伸出鹹豬手，並趁對方來不及抗拒之時，強行舌吻、襲胸，甚至掀起上衣吸吮乳頭，事後挨告卻辯稱一切行為都有經過同意，而且主要目的是想幫忙釋放心理壓力，「我要讓她的心放開」。不過，台中地院法官並不採信，日前依違反性騷擾防治法判處吳男6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

▲小蘭在按摩店受到性騷擾，一度嚇得不知道該怎麼辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

小蘭在接受警方偵查時提到，事發當天早上10時許前往吳男任職的按摩店做氣功治療，先是腳底按摩20分鐘再進行身體指壓，一開始是躺著做背部指壓，中間不知道為何突然給她一杯紅酒，接著換成做正面指壓，「他摸到胸部說是在幫忙順氣，同時用嘴唇碰我，還把舌頭伸進我的嘴裡，最後拉起衣服吸吮左側乳頭」、「我要對他提出強制猥褻告訴」。

吳男則在判決書中主張，按摩過程中的確有做出親吻、揉胸等動作，但一切都有事先告知也徵得同意，「因為她有心理上的壓力，我說為了要讓她的心放開，會有嘴巴上的接觸，她有反應我就馬上停止，吸吮胸部也是。」

▲小蘭的丈夫證實，事發之後她一直處於很憂鬱的狀態。

不過，小蘭的朋友出庭證稱，自己也去過該按摩店消費，從未聽聞有這樣的服務，當天收到詢問訊息，馬上想到是不法侵害，事後還陪同朋友一起到警局報案；小蘭的丈夫也證稱，那天下班妻子有向自己哭訴受害過程，之後整個人就很憂鬱，還曾到醫院就診。

台中地院法官認為，一般人接受按摩服務，都知道女性嘴部、胸部是不可以任意觸摸的部位，未經同意碰觸，皆足以使人感到嫌惡，況且不論是吳男自己還是證人，都曾表明先前從未有過這項服務，因此難以認定上述行為是正常的按摩方式，最後以違反騷擾防治法判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。