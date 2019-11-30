台南小六童溺斃！家屬氣炸求償「一審判賠500萬」…6年後逆轉「學校免賠」

▲小六男童在泳池游泳，卻意外溺斃。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中、吳銘峯／台南報導

台南市安順國小多年前發生一起溺斃事件，就讀小六的林姓男童在教練的帶領下，前往隔壁國中的泳池游泳，卻不幸溺斃，讓林姓男童的家屬氣炸告上法院。這起案件的一審宣判，國小須賠償500萬元左右的賠償金給林姓學生的家長，不過案件經過上訴後，二審逆轉判學校免責。全案上訴到三審後，最高法院29日駁回上訴。

林姓男童2013年在教練的帶領下前往隔壁的順安國中游泳，當時他在泳池仰泳，沒想到不久後突然身體不穩，出現溺水的情況，讓教練、同學嚇傻，合力把他抬上岸邊。

教練將林姓男童抬上岸邊後，立刻與校護輪流進行CPR，但經過搶救後，林姓男童仍因「生前溺水導致肺水腫窒息」而身亡。這也讓林姓男童的家長氣炸，指控上課時師生配比未達1：15，校方有疏失，應該進行賠償。

▼家屬認為，林姓男童溺斃時，師生配比未達標準，校方有疏失。（圖／翻攝《東森新聞》）



對此，順安國小回應，當時的師生比為2：29，符合規範標準，且林姓男童身高171公分，能夠自由在水面上換氣，事發前也沒有溺水跡象。

林姓男童的父母告上法院後指出，帶隊教練與順安國小有明顯疏失，且順安國中的泳池未配置足夠的救生員、救生器材，管理上也有欠缺，要求兩校的校長、老師、教練連帶賠償近800萬元。

▼眾人發現林姓男童的溺水情況，立刻進行CPR搶救。（圖／翻攝《東森新聞》）



當時法院審理後認定，順安國小與帶隊教練有明顯疏失，應該賠償500多萬元的金額給林姓男童的父母。案件上訴後，台南高分院做出逆轉判決，認定教練與導師等人有及時發現溺水情況，也有予以合理施救，對意外的發生並無疏忽，且順安國中的泳池救生員配置、管理也沒有欠缺，因此二審改判免賠。

林姓男童的父母不符判決，繼續上訴。最高法院經過3年多的審理，29日認定二審判決認事用法無違誤，因此駁回上訴。根據《東森新聞》報導，判決判定後，林姓男童的母親氣炸回應，「每一年不是很多冤案都這樣子，大家都心知肚明，官一定為官（台語：官員一定維護官員），公務人員一定為公務人員（台語：公務人員一定維護公務人員）。」

對此，順安國小的老師回應，希望家長能夠諒解，沒有人願意看到這種事情的發生。至於對這起事件的看法，該名老師則說，校方不方便發表看法。

▼一審原先判定教練與順安國小有疏失，二審出現逆轉，改判免賠。（圖／翻攝《東森新聞》）



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