媽撞見13歲女兒房間「壞壞」　老爸揍歪14歲少年門牙、衣架抽屁股

▲阿強認為少年與13歲的女兒發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中38歲的阿強（化名）發現13歲的女兒疑似與陌生少年發生性關係，氣得找來兩名友人助陣，以衣架教訓一頓「欺負」女兒的少年，把對方打到門牙差點脫落，最後雙方家長鬧上法院，他也因為愛女心切的衝動，被台中地院法官依法判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元。

判決書中提到，少女的母親2018年12月某日晚間在住家二樓撞見女兒和陌生少年共處一室，兩人疑似發生性關係，嚇得馬上聯絡前夫阿強前來處理。阿強得知女兒「被欺負」，於是找來綽號小瓜、小胖的朋友助陣，直衝前妻家質問少年。

▲少年的門牙被打到脫位。

阿強到場後氣得與朋友徒手毆打少年，甚至抓起衣架狂抽屁股，導致對方左眼眶、左臉、嘴唇、牙齒、頸部及臀部擦挫傷，左側上顎正中門齒半脫位。但他怒氣未消，要求少年交出家長電話，雙方經過商談，男方母親隨即帶著孩子到醫院驗傷，同時報警處理。

台中地院法官認為，阿強是具有相當社會歷練的成年人，處理事情應當理性、謹慎，況且他在動手之前也知道少年才14歲，卻還是未能克制情緒，以徒手、衣架等方式毆打，險些連門牙都打斷，傷害程度非輕，但考量到他犯後坦承犯行，也與少年家屬達成和解並賠償完畢，最後依成年人共同故意對少年犯傷害罪，判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元。