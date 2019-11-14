　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市警局新購警車14日舉行啟用儀式，市府斥資1720萬元購置7輛BMW警車，增添基層員警執勤新能量。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▲桃園市警局新購警車14日舉行啟用儀式，市府斥資1720萬元購置7輛BMW警車，增添基層員警執勤新能量。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日主持市府新購警車啟用典禮時表示，這是桃園市警局近10年來首度購置BMW警車，市府感謝議會支持通過預算，以1720萬元買進7輛BMW警車，以往警車常以國產車追緝雙B轎車，可說力有未逮，這批新購警車加入市警局後，希望能增添基層員警執勤能量與行動效能，有效打擊犯罪與維護交通。

▲桃園市長鄭文燦校閱新購警用車輛，希望有效提升警察同仁執勤安全及行動效能。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦校閱新購警用車輛，希望有效提升警察同仁執勤安全及行動效能。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，市警局新添購的的7輛BMW530i警車，其中5輛將作為警用巡邏車、2輛為偵防車，另在警政署統一採購下，獲得配置41輛三菱Outlander、5輛Toyota RAV4以及1輛小型警備車，總計54輛新式警車，另還有警用機車共204輛，以汰換老舊警用車輛。

▲桃園市長鄭文燦與市議員蘇家明（左）等議員試乘ＢＭＷ警車，豎起大拇指稱讚不已。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦與市議員蘇家明（左）等議員試乘ＢＭＷ警車，豎起大拇指稱讚不已。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦主持新購警車啟用儀式後，陪同議員蘇家明、林俐玲、林政賢、李光達與林昭賢等人視察每輛新車並試乘BMW警車，鄭文燦說，這是桃園市警局近10年來首度採買BMW高性能警車，因過去常聽基層員警反映，警察開著國產車追緝雙B轎車，往往是力有未殆，更容易發生危險，BMW新車投入後若效果好，未來將繼續增購。

▲桃園市長鄭文燦陪同市議員等校閱ＢＭＷ等警車後，豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦陪同市議員等校閱ＢＭＷ等警車後，豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，桃園市警局到明年底為止將增編926名警力，會把這些警力優先補到交通隊，以充實基層警力，交通隊專責交通事故，基層派出所負責治安巡邏，大家都有權責，未來市府、議會與全體市民將持續扮演警察同仁最好、最堅強的後盾。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►房市名人操縱股價誘投資人「衝啊」　不法獲利近7千萬遭起訴

►桃園美食外送員搶快迴轉撞機車母子　子慘遭機車壓！路人搶救

►19歲男結交13歲國中女　第一次見面就「吹樂器」…女父提告不和解

ET快訊
限時2天！中華雙11隱藏方案「月租199元11GB」　用這招
許孟哲陽明山秘境求婚　掏「家傳戒指」感動趙孟姿！甜美深情照曝
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

插座電源配線短路！潭子火警燒7民宅　他遭判徒刑+賠鄰居財產

射箭協會涉圖利廠商近70萬元　國立體育大學校長邱炳坤遭約談

雲林針孔魔攀窗入侵…偷拍單身女大生！警查扣電腦「還有6人受害」

桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

開BMW長髮女進服飾店「10分鐘拿三輪」　網譏：有錢開雙Ｂ沒錢穿新衣

怎麼翻車的？奧迪龜速男「比其它車慢」　自撞分隔島四輪朝天

花4萬進貨「200個名牌包」臉書爽賣　正妹直播主：不知是假貨

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

插座電源配線短路！潭子火警燒7民宅　他遭判徒刑+賠鄰居財產

射箭協會涉圖利廠商近70萬元　國立體育大學校長邱炳坤遭約談

雲林針孔魔攀窗入侵…偷拍單身女大生！警查扣電腦「還有6人受害」

桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

開BMW長髮女進服飾店「10分鐘拿三輪」　網譏：有錢開雙Ｂ沒錢穿新衣

怎麼翻車的？奧迪龜速男「比其它車慢」　自撞分隔島四輪朝天

花4萬進貨「200個名牌包」臉書爽賣　正妹直播主：不知是假貨

百貨下雪了！　環球中和「聖誕小鎮」每2小時現雪景

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

永豐餘Q3每股稅後盈餘0.71元　創單季歷史新高

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

月夜下的火山爆發！櫻島噴發高3600公尺　灰燼碰撞…直擊一瞬火山雷

大媽搭自強嫌吵「小聲一點」！父母無奈：這是親子車廂　兩派網友戰翻啦

歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

女籃奧運資格會外賽／中國最後1分鐘3失誤　南韓逆轉勝

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

社會熱門新聞

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

外送員少給1個漢堡　終極奧客怒甩4巴掌

妻做試管嬰兒猝死　教授花冰屍14年討公道：對司法絕望

即／屏東2月嬰遭2歲幼童重壓　送醫宣告不治

即／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭砍

彰建國科大生狂砍同學！校方：言語霸凌積怨

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

后里驚險自撞輕傷走出車門

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

屏東火警4死　爸抱女兒陳屍神明廳

男交往13歲國中女　初見面就吹樂器

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　告別式會館出現彩虹

3千萬被吃…爆乳辣妹控國泰建設詐欺

男嬰遭虐「腳燙到變形」每晚爆哭！惡保母下場揭曉

更多熱門

相關新聞

中壢交通黑暗期何時解？鄭文燦：最快7年

中壢交通黑暗期何時解？鄭文燦：最快7年

桃園市議員吳嘉和13日在市政總質詢時中指出，機場捷運中壢段正全面施工，已造成民眾出入不便，沿線店家生意大受影響？隨著桃園鐵路地下化工程的開展？中壢市民關切該兩項工程何時完工？市長鄭文燦表示，該兩項工程會在綜合規劃完成核定後的7年後完工，原本計畫是於2028年完工，市府已向交通部爭取提前兩年於2026年完工。

「瑜湘配」成形　鄭文燦：尊重與祝福

「瑜湘配」成形　鄭文燦：尊重與祝福

世界鍾姓宗親聯誼大會　桃園落幕

世界鍾姓宗親聯誼大會　桃園落幕

光啟高中4師遭資遣　陳情給鄭文燦卻「已讀不回」

光啟高中4師遭資遣　陳情給鄭文燦卻「已讀不回」

韓國瑜借廁所案　鄭文燦：不應造謠

韓國瑜借廁所案　鄭文燦：不應造謠

關鍵字：

桃警新購警車啟用鄭文燦增添基層行動效能

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面