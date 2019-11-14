桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

▲▲桃園市警局新購警車14日舉行啟用儀式，市府斥資1720萬元購置7輛BMW警車，增添基層員警執勤新能量。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日主持市府新購警車啟用典禮時表示，這是桃園市警局近10年來首度購置BMW警車，市府感謝議會支持通過預算，以1720萬元買進7輛BMW警車，以往警車常以國產車追緝雙B轎車，可說力有未逮，這批新購警車加入市警局後，希望能增添基層員警執勤能量與行動效能，有效打擊犯罪與維護交通。

▲桃園市長鄭文燦校閱新購警用車輛，希望有效提升警察同仁執勤安全及行動效能。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，市警局新添購的的7輛BMW530i警車，其中5輛將作為警用巡邏車、2輛為偵防車，另在警政署統一採購下，獲得配置41輛三菱Outlander、5輛Toyota RAV4以及1輛小型警備車，總計54輛新式警車，另還有警用機車共204輛，以汰換老舊警用車輛。

▲桃園市長鄭文燦與市議員蘇家明（左）等議員試乘ＢＭＷ警車，豎起大拇指稱讚不已。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦主持新購警車啟用儀式後，陪同議員蘇家明、林俐玲、林政賢、李光達與林昭賢等人視察每輛新車並試乘BMW警車，鄭文燦說，這是桃園市警局近10年來首度採買BMW高性能警車，因過去常聽基層員警反映，警察開著國產車追緝雙B轎車，往往是力有未殆，更容易發生危險，BMW新車投入後若效果好，未來將繼續增購。

▲桃園市長鄭文燦陪同市議員等校閱ＢＭＷ等警車後，豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，桃園市警局到明年底為止將增編926名警力，會把這些警力優先補到交通隊，以充實基層警力，交通隊專責交通事故，基層派出所負責治安巡邏，大家都有權責，未來市府、議會與全體市民將持續扮演警察同仁最好、最堅強的後盾。

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