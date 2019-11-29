公車男搭訕17歲少女　下車後「續攤」又親又摸挨告…檢不起訴：女方不反對

▲桃園市張姓男子被指控對領有身障手冊女子趁機猥褻，張男辯稱未使用暴力等強制行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市領有身障手冊的張姓男子今年1月間搭公車時，搭訕也領有身障手冊的少女，兩人相偕下車後，張男在路旁抓著少女的手碰觸其下體，他也親吻少女並伸手撫摸其下體得逞，少女家人事後對張男提告；檢方認為張男並未使用暴力脅迫或藥物等方法讓少女無法抗拒，少女也不曾以言語或行動表達拒絕不願意，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，今年1月15日上午6時許，張男在桃園市龍潭區搭公車，對鄰座17歲少女頗為心動，張男趁機攀談說自己喜歡少女，過程中將手伸往少女大腿近私處部位搓揉，還以手勢暗示少女不要出聲。

後來張男與少女在龍潭區中正路相偕下車，張男對著少女招手說：「來！」少女並未拒絕趨前，被張男帶到公車站後方路旁柱子處，張男抓著少女的手觸摸自己的下體，張男再以手伸入少女內褲裡搓揉其私處，還親吻少女嘴唇；事後，少女返家向家人透露早上被張男摸私處一事，家人立即帶少女至龍潭警分局報案提告，質疑張男對領有身障手冊的少女趁機猥褻。

張男在偵訊時，對於警方相關訊問都表達無法理解，回答反覆且無法正確陳述，檢方認為，張男領有身障手冊，被指控趁機猥褻，但過程中並未使用暴力、脅迫、藥物等方法讓少女無法抗拒，少女也領有身障礙手冊，但因曾接受過性教育，未達遇到猥褻行為「不知抗拒」的程度，過程中亦不曾以言語或行動表達不願意，難以認定張男對少女有強制或趁機猥褻，復查無其他積極證據足認張男有何犯行，張男涉嫌趁機猥褻罪嫌偵結予以不起訴處分。

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