韓國瑜籲韓粉電話民調「唯一支持蔡英文」　卓榮泰：公然造假

▲民進黨主席卓榮泰29日針對韓國瑜籲韓粉電話民調唯一支持蔡英文時痛斥，根本是鼓勵選民公然造假。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨黨主席卓榮泰29日陪同桃園市第二選區提名立委參選人黃世杰輔選拜票，針對媒體詢問韓國瑜呼籲韓粉拒答民調，另外透過臉書呼籲支持者，即日起接到民調電話：「唯一支持蔡英文」，卓榮泰痛批韓國瑜奧步百出，根本是鼓勵選民公然造假，如此惡質擾敵戰術，已違反民主選舉真諦。

▲民進黨主席卓榮泰29日在楊梅區三元宮為桃園第二選區立委參選人黃世杰輔選，向選民逐一握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

距離2020總統大選與立委選舉僅剩42天，民進黨主席卓榮泰上午陪同黨提名立委參選人黃世杰在楊梅區埔心傳統市場掃街拜票，向選民介紹與推荐黃世杰。

針對韓國瑜呼籲韓粉，拒接電話民調，但29日上午又透過臉書，即日起接到電話民調：「唯一支持蔡英文」，卓榮泰直言，此舉無疑是鼓勵選民公然造假，違背了民主選舉的真諦。

▲民進黨主席卓榮泰29日在楊梅區三元宮為桃園第二選區立委參選人黃世杰輔選上香祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

卓榮泰痛批，對手奧步百出，一下說拒答民調、一下說要支持小英總統，根本是鼓勵選民公然造假，如此惡質擾敵戰術，刻意去扭曲、製造民意的對立非常不妥，一人號令天下的時代已經過去了，台灣得來不易的自由民主，不論支持藍綠哪方，選民都應擦亮眼睛作獨立判斷，切勿被這樣的選舉話語來影響。

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