3男摩鐵槍枝交易　起獲罕見土耳其制式連發手槍

▲桃園市警局八德分局4日在轄區汽車旅館查獲罕見土耳其制式連發手槍（左）與改造手槍各一把與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局4日根據情資在轄區某汽車旅館有男子持槍，疑似私下進行槍枝交易，八德警方會同刑事局偵七大隊在房間內查獲王、魏與接應的李姓共3名男子持有2把手槍與子彈18發，其中魏男持有土耳其制式手槍，該款式手槍可連續擊發與傳統制式手槍只能單發點放不同，警方除將王、魏與李姓3名男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦外，也針對槍枝彈藥來源與意圖正深入追查中。

▲桃園市警局八德分局4日在轄區摩鐵查王姓獲土耳其制式連發手槍與子彈等證物，王姓男子（右）與魏姓男子（左）被警方壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為淨化選前治安，桃園市警局八德分局接獲線報在東勇街某汽車旅館有男子私下正交易槍械彈藥，偵查隊獲悉後報請分局長陳錦坤指揮調度，八德警方會同刑事局偵七隊共20餘人趕往汽車旅館埋伏，衝入房間查獲48歲的魏姓男子持有土耳其製制式連發手槍1把、子彈8顆，49歲的王姓男子持有改造手槍1把、子彈10顆等贓證物一批，另外負責接應的29歲李姓男子也涉案。

▲桃園市警局八德分局4日在轄區查獲土耳其制式連發手槍與子彈等證物，王姓（左）、魏姓男子被警方移送地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警訊時，魏、王辯稱雙方是朋友，只是約在汽車旅館見面聊天，並無交易槍枝之意，李男則負責開門接應，對於相關案情則推稱不知情，3人對於身懐槍彈來源說不清楚，也避重就輕否認有交易情形，警方將深入追查槍彈來源。

分局長陳錦坤指出，明年總統大選前槍枝等為查緝重點，本案將持續向上溯源，以淨化選前治安。

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