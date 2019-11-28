龜山超商補鈔搶案第二名嫌犯到案　供稱：我害怕！只策劃沒出手

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍強盜保全案，廖嫌供出共犯黃姓男子，檢警27日晚間拘捕到案正偵訊中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子27日下午在超商持改造手槍強盜補鈔的保全人員，因保全人員護鈔反抗，廖先朝地板開了1槍嚇阻，欲朝保全開第2槍時因卡彈未擊發，保全與購物民眾合力將廖壓制在地送交警方偵辦，廖隨後供出還有黃姓男子參與整起搶案，警方27日晚間循線逮捕黃男到案，黃男坦承參與規劃搶案，因臨時害怕反悔退出，警方則依強盜未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

警方調查，36歲的廖姓男子27日下午2時許，騎乘偷來贓車位於龜山區文化一路上的超商，埋伏超商外守候，見2名保全進超商準備為ATM補鈔，廖突持改造手槍朝超商地板開了1槍嚇阻，林姓保全轉身回頭，但廖企圖強奪其手中的裝有鈔票提袋，但林為護鈔與廖扭成一團。

廖男持槍瞄準林要開槍時，因子彈卡彈未擊發成功，林姓保全趁廖拉滑套時要排除卡彈障礙時，以警棍打掉手中手槍，2人在扭打成一團，旁邊購物的2位民眾見狀合力壓制，超商店員趕緊報警求助，龜山分局大華派出所員警立即趕赴超商將廖男逮捕上銬，依搶奪現行犯帶回警局偵訊，地板上總計扣得7發子彈與改造手槍等證物。

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍強盜保全案，警方在超商起出改造手槍與7發子彈與彈殼等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

廖男在警方偵訊時辯稱，因在外積欠上百萬元債務才鋌而走險，為了償還債務曾與年紀相仿的黃姓男子共商計畫搶奪超商保全，因黃男也有債務，全程計劃都有參與，2人還在事前曾觀察超商保全運鈔時間、地點與路線等，事發前約2週以偷來的機車作為代步工具，還到台中是購買改造手槍與子彈準備行搶。

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍搶奪，做案用的機車是日前與黃男一起偷來的贓車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

廖男還供稱，27日中午，黃男突然反悔表示會怕要退出，臨陣脫逃不願參與強盜行動，他則決定孤身作案；員警27日晚間8時許循線到黃男住處追人，發現黃住在別墅，家庭經濟狀況不差，黃男到案後辯稱無業也欠錢，才會與廖合作計畫行搶，對於廖只供出他也參與搶案，黃則坦承犯行，因廖、黃2人夜間不接受偵訊，警方28日上午偵訊後依殺人未遂、強盜未遂、槍砲與竊盜等罪嫌將廖、黃2人移送檢方偵辦，目前正由內勤檢察官複訊中。

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