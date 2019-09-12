火力可裝配一個連！風飛沙幫角頭霰彈槍連3發　警回擊48槍逼投降

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記者張君豪、沈繼昌／台北－桃園連線報導

刑事局偵一大隊日前監控前案在桃園、新竹一代流竄的「風飛沙幫」謝姓角頭涉嫌經營地下兵工廠，警方攻堅時，支援攻堅的保一維安特勤隊、桃園市保安大隊小隊長陳風烈持MP5衝鋒槍與對方持滾筒霰彈駁火，謝男霰彈槍射出散彈碎片打中陳姓小隊長頸部，所幸特警配戴防彈護脖僅紅腫瘀血，警方順利逮捕謝姓角頭並當場起獲長槍3把、改造手槍6把、子彈123發，現場還有大批改槍工具和槍管、各類槍枝子彈零件。

▲刑事局偵一大隊逮捕新竹縣風飛沙幫謝姓角頭在新竹嫌開設地下兵工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查扣謝男用來與警駁火的滾筒霰彈槍及裝彈滾輪半成品一批。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：謝男（44歲）是桃竹一代幫派、風飛沙幫風北會會長，涉嫌在新竹縣新埔鎮褒忠路鐵皮屋經營地下兵工廠，刑事警察局偵一大隊、桃園市警局龍潭分局、八德警分局共組專案小組在12日凌晨1點多收網，謝男發現警方攻堅，當場持滾筒霰彈槍開火還擊3槍，經維安特勤隊與桃園保大隊霹靂特警以強大火力壓制、反擊48槍，外加謝男親人到場親情喊話下，謝男丟槍高舉雙手當場投降。

▲刑事局偵一大隊破獲新竹縣風飛沙幫謝姓角頭開設地下兵工廠，各式長短槍火力強大可武裝一個步兵連。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，雙方交戰50多槍後，警方為求穩定謝嫌情緒，通知謝嫌家屬到場溫情喊話順利繳械化解危機，警方當場查扣捷克製CZ75制式手槍，這把手槍可以全自動發射、宛如小型衝鋒槍、另查獲改造金牛座手槍3把、改造華瑟90手槍兩把、以及改造MP4、仿美M系突擊步槍一把，另外有上百發步槍手槍及霰彈槍子彈。

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，謝嫌落網後激動表示，他因前案官司甚多，經假釋在外身背多條通緝，在新埔經營地下兵工廠見到警方破門，想到一但被抓將面臨10多年以上牢獄之災：「再也見不到父母老婆和出生沒多久的小孩！」才會硬著頭皮開槍抵抗，但謝落網後否認有販售改造槍枝牟利。

警方查扣現場長短槍枝和彈藥，發現謝男火力強大，所擁槍械可以武裝一個步兵連，加上謝男喜歡CNC切削作業，私下研發各類槍管和螺紋狀的「仿中空彈」追求槍械更高殺傷力，所幸刑事局聯手桃園保大霹靂幹員順利攻堅拿下這名風飛砂幫最悍的謝姓角頭及其他兩名小弟，訊後依違反槍砲彈藥管制條例移送。

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▼駁火過程中，一名霹靂小組成員遭子彈碎片擦傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

