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淘寶雙11商品落海…買家憂「沒支付寶」領唔退款　一張圖看懂賠償步驟！

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▲▼台灣籍或船「萇薪輪」沉船。（左圖／翻攝自中新社，右圖／CFP）

▲「萇薪輪」沉船不僅造成人員傷亡，也使不少買家的包裹掉入海中。（左圖／翻攝自中新社，右圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

大陸淘寶28日向《ETtoday新聞雲》記者證實，台灣籍貨船「萇薪輪」因為碰撞沉船緣故，導致雙11商品落入海中。不少消費者著急表示，沒有支付寶與大陸銀行帳戶，不曉得該如何拿回退款。淘寶稍早回應，「如果買家沒有支付寶，或是支付寶未實名認證，因跨境轉帳可能存在無法到帳的風險，貨值賠付部分我們會主動將賠償款改以現金紅包方式提供，以便消費者安全快速收款。」

淘寶方面今（29）日再向記者表示，「目前已經有不少消費者陸續收到賠付退款，大部分消費者都會在7個工作天內獲得此款項，若有消費者選擇跨境轉帳，到帳時間將視銀行作業時間決定，通常會在20個工作天以內完成；另外，為了加速處理此次運輸途中造成貨物丟失的賠付及退款速度，消費者可儘快至淘寶上主動進行運費退款操作。」

淘寶續指，「貨值賠付部分，我們會主動匯入消費者的支付寶帳戶；支付寶未實名認證用戶，或是沒有支付寶的買家，因為跨境轉帳可能存在無法到帳的風險，或是轉帳手續過於繁雜，因此會主動將賠償款改以現金紅包方式提供，以便消費者安全快速收款，出帳後也會有訊息通知，所有理賠都將在7個工作天內完成，請消費者耐心等待。」

淘寶也說，若買家在淘寶購買5000元的商品於此次事故中丟失，那貨值賠付部分便可領取5000元紅包，讓買家重新進行購物；紅包使用期限則到明（2020）年11月28日止。

客服最後強調，運費的部分必須買家「主動進行」退款操作，這段期間也會有人員持續聯繫提醒，倘若未操作，運費部分恐怕會無法拿回；貨品價值部分則是不需要操作，就會自動成為紅包，唯一要注意的僅使用期限而已。

▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供，下同）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

▲▼退款步驟一次看懂。（圖／淘寶提供）

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