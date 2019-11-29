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奧客一招退款…爽吃「180元霸王餐」！　超瞎理由掀網怒火：哪來的臉皮

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▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

▲奧客用戶戶送訂美食，再找理由退款吃免錢午餐。非當事者。（示意圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

美食外送平台時常傳出外送員爭議，但事實上，喜歡找麻煩的奧客也不少。有位老闆娘表示，她27日在外送平台「戶戶送」賣出一份餐盒，賺到180元，但這筆訂單卻被顧客要求退款，接著往下看才發現，對方的退款理由完全不合理，根本是惡意找碴，氣得直呼「耍霸王餐嗎？」

這位老闆娘在臉書社團「爆料公社」表示，她28日收到戶戶送寄來的信件，內容提到她27日中午賣出一份「涮涮松阪豬飯盒」售價180元，但顧客申請了退款，等於她27日沒透過戶戶送賺到一毛錢。

請繼續往下閱讀...

▲▼奧客超瞎理由退款讓網友全怒了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲客人自己也用了免洗筷用餐。（圖／翻攝自爆料公社）

她接著往下看退款明細，發現顧客意見寫著「沒有勾選需要免洗餐具卻給了，希望下次可以注意」，對方竟然只是因為店家好意附上餐具就申請退款，而且照片中這位客人還拆開免洗筷使用，自己用了店家提供的免洗餐具吃完餐點，還向平台申請退款，如此誇張行徑讓老闆娘難以置信，「就算我手殘附了餐具！你可以不要用呀，還打開來用再申請退費！」

網友看完也表示，「標準的白吃白喝的奧客，都會找遍千百個理由退款，再白白享受大餐」、「這個超不要臉的欸」、「所以東西吃完了要退款？哪來的臉皮要求退款」、「我建議回覆戶戶送平台，免洗餐具本來就是贈品，即使客人不要，本著服務精神仍舊提供贈品，並不違反外送合約，更何況客人的照片也確實使用贈品表示客人有此需求，故拒絕退款。」甚至有類似經驗的店家透露，「我之前也遇過，客人叫薯條，我另外附番茄醬結果被客訴。」

不過，戶戶送寄來的信件中也提到，店家對於這筆退款如果有疑慮，可以在72小時內回覆並附上訂單號，由平台審核是否真的要讓顧客退款。

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