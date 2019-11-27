京東盤點「雙11」台灣業績　銷量年增七倍手機、體脂計最賣

▲除了線上的購物促銷，在線下，京東於11/9(六)-11/10(日)兩天在台北三創生活園區舉辦了主題為「買3C上京東」的快閃活動。（圖／京東集團提供）

記者陳政錄／北京報導

日前雙11大陸電商巨頭京東推出「11.11京東全球好物節」，並加碼號稱史上最強的台灣專屬優惠下，在今（27日）最新公布的台灣用戶成績單裡，京東雙11期間於台灣市場的銷售額，較去年翻了7倍，成長速度領跑全球，其中手機、體脂計以及音響最受歡迎。

事實上，每年雙11可以說是電商界的促銷盛宴，而在近年阿里巴巴旗下的天貓開設台灣站，以及京東集團推進全球售理念後，這場兩大大陸電商巨頭的「貓狗大戰」儼然打到台灣。

▲京東雙11台灣熱賣商品—體脂計。（圖／京東集團提供）

根據京東集團統計，在 11/1-11/11活動期間，JD.COM全站累計下單金額超2044億元人民幣(近新台幣9,000億元)，創出歷史新高，其中，台灣市場的銷售額更是比去年同期翻了7倍，增速領跑全球。

就內容來看，在台灣銷售成績前三名商品分別為手機、體脂計以及音響，除此之外，平板電腦、數據傳輸線、耳機等商品也十分熱賣，整個3C類商品在雙11當天淩晨1:46的銷售，就已經突破了去年同期全天的銷售額；同時，在京東對台免運優惠下，貨運出貨量也翻倍上漲。

另從區域分析來看，本次「11.11京東全球好物節」期間，新北市勇奪消費之冠，消費力強勁，接下來分別是台北市、台中市、桃園市、高雄，與新北市位列消費力前五名；觀察北中南消費商品發現，台灣北部消費者更喜愛3C商品，藍牙音響、平板電腦最為暢銷，中部消費者偏愛生活類電器，喜愛體脂機，南部以運動戶外和圖書為多。

京東全球售業務負責人王珍指出，在進入台灣市場前，京東調查了台灣消費者喜愛、區域分佈等多項數據，也嘗試了很多優惠模式，發現在台灣以3C數碼、小家電、家居日用等商品最受歡迎，消費者對運費的折扣力度、售後退換貨服務最為關注。

為此，王珍表示，京東不僅提供相關產品，對於消費者重視的商品品質、運送與售後服也提供服務與管理，包含多管道人工客戶服務、滿額免運費、1年內商品出現非人爲問題可享在地維修補償等，亦嚴格篩選參與京東台灣雙11活動的賣家。

另根據阿里巴巴旗下電商平台天貓，於其「雙11全球狂歡節」後發布的數據，台灣市場買氣同樣驚人，排名全球第三。在天貓的雙11出口排行榜上，前五名分別為俄羅斯、香港、台灣、美國、澳洲；與2018年前五名為香港、美國、台灣、澳洲、俄羅斯的情況相比，除了台灣維持第三名外，其餘四名的排行都發生了變化，俄羅斯上升至首位，香港、美國、澳洲則往下移動。

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