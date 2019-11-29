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正妹突加好友「還開視訊」：我都脫了～他一看超激動秒跟脫尬聊！結局慘了

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▲▼全裸正妹加好友開視訊　他秒跟脫尬聊！結局慘了。（圖／CFP）

▲正妹加好友開視訊，他一看對方全裸立刻脫光尬聊，沒想到下場超悽慘。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

突然在通訊軟體收到陌生的交友邀請，想必多數人都會忽略它，不過大陸一名戴姓男子表示，自己在微信收到正妹好友邀請後，對方竟然打了視訊電話過來，而且還是全裸狀態，他敵不過對方「坦誠相見」的要求，便跟著脫光開始互動尬聊，沒想到這卻成了一場惡夢。

據《廈門晚報》報導，家住福建省廈門市的戴男今年7月打電話報警稱，自己遭遇了恐怖的網路「仙人跳」。他表示，7月20日那天，突然有位29歲外型俏麗、暱稱為「天堂寶貝」的正妹傳來交友邀請，他原以為是自己的同事，所以就毫不猶豫地按下同意，兩人隨後便聊起生活周遭大小事。戴男也因此漸漸卸下心防，認為對方只是單純想聊天的普通好友。

▼陌生正妹突然加好友，戴男卻不疑有他按下接受。（圖／CFP）

▲▼手機、微信 。（圖／CFP）

不料到了當月24日晚間11點多，「天堂寶貝」突然傳來了視訊邀請，戴男接通一看，就見到對方全身脫光不斷嬌喊「我都脫了，你還在等什麼呢？」他禁不住臉紅心跳的誘惑，就跟著把全身衣物脫個精光，對方還指導他，要把手機放在遠一點的地方固定住，除了比較好聊外，全身也能夠入鏡。

戴男說，整個尬聊的過程大約2分多鐘，從頭到尾他都沒有看到對方的容貌，只有女子頸部以下的全裸畫面；到了隔天（7月25日），「天堂寶貝」傳訊息說，自己原來的這個微信帳號不方便使用，希望他能夠添加另外一個帳號。戴男便火速添加，深怕斷了與正妹的緣分。

戴男續指，加了另個名叫「JINJIN」的人後，就立刻收到一段影音，打開一看，居然是自己前一天晚上裸聊的片段；對方還突然向他傳來「他的個人資料」，包括姓名、身份證、工作單位，甚至還有單位主管的名字。「JINJIN」說，「兄弟，以你現在的身份和地位，如果我把這些影音資料發給你的主管和家人，對你會有什麼影響呢？」

▼戴男隨後也跟著脫光視訊聊天。（示意圖／CFP）

▲▼全裸正妹加好友開視訊　他秒跟脫尬聊！結局慘了。（圖／CFP）

戴男深怕影片因此外流，所以按照指示將6萬人民幣（約新台幣26萬元）轉到指定銀行帳戶，並拍照給「JINJIN」看，但對方卻說影片只有丟到電腦的資源回收桶而已，「如果你要我完全刪除，就要再匯6萬人民幣，不然我馬上還原！」戴男隨即又匯了錢，但對方又稱之前跟他裸聊的女生是自己女友，開始討要10萬元人民幣（約新台幣43萬元）的「精神損失費」。又氣又急的戴男這才意識到，刪除影片一事根本是個無底洞，內心掙扎一番後便選擇報警。

當地警方表示，目前已經介入調查，他們也分析，犯罪集團內部大致分為一線成員、二線人員、三線人員，一線人員負責添加被害人聊天；二線成員則負責與被害人進行裸聊並錄製影音；三線成員則利用影音威脅被害人，進行敲詐勒索。一旦勒索成功，所得的贓款，就會按照不同的比例分給這三線人員。

警方提醒，這類案件層出不窮，在日常生活中，民眾要謹慎添加陌生好友，「陌生人加你，往往是有企圖的，不要草率通過交友軟體認識陌生人，加好友時要確認對方身份；一旦添加不是很熟悉的人為好友，必須要保管好自己的個人訊息，盡量避免資訊外洩。」

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