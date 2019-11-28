　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後成冰冷遺體！舍友火速搬走老師失聯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼20歲女大生宿舍內輕微發燒，3天後死亡。（圖／翻攝自封面新聞）

▲20歲女大生宿舍內輕微發燒，3天後死亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市20歲女大生日前在學校輕微發燒，3天後竟死亡。家屬接到通知趕到醫院時，見到的卻是一具冰冷的屍體。目前，警方已排除自殺、他殺及中毒。家屬表示，希望能了解更多細節，但離奇的是，「室友已經火速搬走了，老師的電話也停機。」

據《封面新聞》報導，南京審計大學金審學院金融系大二周姓女生16日輕微發燒，在宿舍休息。2天後的禮拜一，她依舊感覺不舒服，就沒去上課。家屬控訴，「老師沒有發現孩子沒來，更沒有追問下落。」

19日早上，室友發現周女已經深度昏迷，這時才急忙送醫。等家屬接到通知趕到醫院，她已被宣佈死亡。據了解，女孩9日才剛剛過完20歲生日，沒想到10天後就已死亡。

家屬稱，因為警方已排除自殺、他殺及中毒，所以不願進行屍檢，但是希望了解更多細節。但他們氣憤表示，學校現在處理態度一直不積極，甚至非常冷漠。

▲▼20歲女大生宿舍內輕微發燒，3天後死亡。（圖／翻攝自封面新聞）

▲家屬希望校方可以給一個說法。（圖／翻攝自封面新聞）

隨後，家屬在微博不斷發文希望校方可以給說法，「校方後來應該是關注到我們的發文，所以現在才現身面對。」目前，對於後續事件發展，校方依舊沒有公開回應。

網友紛紛發文稱，「大學每節課都點名怎麼可能啊」、「這個應該是屍檢一下，最起碼明白孩子是怎麼死的，光問能問出什麼」。但也有網友認為，「家長想了解情況是必須且合理的，了解情況不等於無理取鬧一味索取賠償，如果學校連正面的溝通處理都做不到又拿什麼本事來教育學生？換位思考一下，如果自己是家長，就能做到不問學校自己吞咽痛苦嗎」、「學校不敢正面面對父母進行善後處理，這個確實不對，但是女孩都上大學了，應該學會照顧自己」。

我該答應女友嗎？
 

ET快訊
黑五購物節「這款iPhone」新機下殺4.1折！只要1萬69
高以翔遺體運回台可能形式曝光！前航空業人員揭密「運送SOP」
高以翔連續工作17hrs猝死　大陸官方發聲明：藝人要學會自我
北北基宜大雨特報！北部越晚越冷「周五清晨最冷探15°C」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後成冰冷遺體！舍友火速搬走老師失聯

台貨輪沉船…買家憂「雙11商品沉海中」淘寶：沒收到消息　馬祖港務處回應了

寧波現場／高以翔靈堂外「多名特警突現身」　殯儀館員工透露遺體現況

獨／北京業界談高以翔猝死　沒準備「專業急救團隊」是大惡

家屬抵寧波「帶高以翔回家」　殯儀館員工：尚未確定是否火化

華聞快遞／海南跨境電商產業發展迅速　進口申報清單破10萬

安全小組28日早進理大校園！警方「非為搜捕」：主要處理危險品搜罪證

寧波現場／高以翔粉絲湧入獻「1000朵菊花」：我們不說再見，我們下次見

川普簽了「香港人權法案」！陸外交部火速回應：中方必將予以堅決反制

內蒙古現第4例鼠疫！發病前曾在疫源地活動過　陸「黑死病」9月就現蹤

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後成冰冷遺體！舍友火速搬走老師失聯

台貨輪沉船…買家憂「雙11商品沉海中」淘寶：沒收到消息　馬祖港務處回應了

寧波現場／高以翔靈堂外「多名特警突現身」　殯儀館員工透露遺體現況

獨／北京業界談高以翔猝死　沒準備「專業急救團隊」是大惡

家屬抵寧波「帶高以翔回家」　殯儀館員工：尚未確定是否火化

華聞快遞／海南跨境電商產業發展迅速　進口申報清單破10萬

安全小組28日早進理大校園！警方「非為搜捕」：主要處理危險品搜罪證

寧波現場／高以翔粉絲湧入獻「1000朵菊花」：我們不說再見，我們下次見

川普簽了「香港人權法案」！陸外交部火速回應：中方必將予以堅決反制

內蒙古現第4例鼠疫！發病前曾在疫源地活動過　陸「黑死病」9月就現蹤

「蘆竹國民運動中心」試營運！12/16前200堂運動課免費上

12/1起赴陸交流要先登錄⋯旅行業者坦言：「營業額恐少上億元」

【廣編】牛頭牌炊具　業界首創鍋具服務中心

紐時：川普簽香港法案釋重要訊號　美中貿易談判大致底定

特斯拉Cybertruck電動皮卡深入森林　探險＆露營都上手

家庭主婦咳1個月...罹肺癌二期　醫揪「致病兇手」：患者9成不菸

北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

十銓廣東經銷商大會落幕　目標明年翻倍成長　

《香港法案》跨越黨派　裴洛西：美國與香港人民站在一起

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

寧波現場／高以翔哥哥趕抵現場　後事低調進行

寧波現場／高以翔粉絲獻「1000朵菊花」：下輩子見

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

王立強2016「詐騙案開庭影片」曝光

脖子快咬斷！9歲女童上學遭惡犬咬

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

川普簽署「香港人權法案」　港府回應了

香港迪士尼取消跨年派對　將安排退款！

若兩岸交流阻斷　學者：達武統條件

獨家直擊高以翔錄影現場 工人冒雨拆設備

豬價飆漲！24歲正妹豬農單身　父開300頭豬作陪嫁

高以翔遺體 殯儀館員工：未確定是否火化

離婚人妻投奔初戀！1年後女兒全身傷

寧波現場／高以翔靈堂外「突出現多名特警」

更多熱門

相關新聞

「貓系」女孩獨有的7個特點

「貓系」女孩獨有的7個特點

近年來長得一副「貓相」的女星都會特別受歡迎，像小松菜奈擁有一雙厭世眼神、Jennie微微上揚的眼尾，這類型女孩看起來有些高冷、難以親近，卻時時散發出微性感的氣息。而在個性上也有一派「貓系」女孩，就和貓咪一樣迷人、我行我素，有能讓男友奴隸服服貼貼的特異功能，這樣的貓系女孩有以下幾個特點：

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」無線電竟傳來女兒死訊

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」無線電竟傳來女兒死訊

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

獨居老兵陳屍家中　過3年才被發現

獨居老兵陳屍家中　過3年才被發現

正妹碩士生工作壓力大！逃家自殺亡

正妹碩士生工作壓力大！逃家自殺亡

關鍵字：

女大生女生死亡生病南京審計大學金審學院

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面