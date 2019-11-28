女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後成冰冷遺體！舍友火速搬走老師失聯

▲20歲女大生宿舍內輕微發燒，3天後死亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市20歲女大生日前在學校輕微發燒，3天後竟死亡。家屬接到通知趕到醫院時，見到的卻是一具冰冷的屍體。目前，警方已排除自殺、他殺及中毒。家屬表示，希望能了解更多細節，但離奇的是，「室友已經火速搬走了，老師的電話也停機。」

據《封面新聞》報導，南京審計大學金審學院金融系大二周姓女生16日輕微發燒，在宿舍休息。2天後的禮拜一，她依舊感覺不舒服，就沒去上課。家屬控訴，「老師沒有發現孩子沒來，更沒有追問下落。」

19日早上，室友發現周女已經深度昏迷，這時才急忙送醫。等家屬接到通知趕到醫院，她已被宣佈死亡。據了解，女孩9日才剛剛過完20歲生日，沒想到10天後就已死亡。

家屬稱，因為警方已排除自殺、他殺及中毒，所以不願進行屍檢，但是希望了解更多細節。但他們氣憤表示，學校現在處理態度一直不積極，甚至非常冷漠。

▲家屬希望校方可以給一個說法。（圖／翻攝自封面新聞）

隨後，家屬在微博不斷發文希望校方可以給說法，「校方後來應該是關注到我們的發文，所以現在才現身面對。」目前，對於後續事件發展，校方依舊沒有公開回應。

網友紛紛發文稱，「大學每節課都點名怎麼可能啊」、「這個應該是屍檢一下，最起碼明白孩子是怎麼死的，光問能問出什麼」。但也有網友認為，「家長想了解情況是必須且合理的，了解情況不等於無理取鬧一味索取賠償，如果學校連正面的溝通處理都做不到又拿什麼本事來教育學生？換位思考一下，如果自己是家長，就能做到不問學校自己吞咽痛苦嗎」、「學校不敢正面面對父母進行善後處理，這個確實不對，但是女孩都上大學了，應該學會照顧自己」。

我該答應女友嗎？

