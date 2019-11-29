影／中年伯撞傷男童「想肇逃」竟當場死亡…家屬求償174萬：別想騙我！網氣炸了

▲單車騎士撞傷人後想肇逃，不久竟倒地身亡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

河南省信陽市一名57歲男子日前騎腳踏車時撞上一名男童，導致對方脖子破皮流血，恰好這一幕被路過的孫姓女子看在眼裡，她發現騎士打算肇事逃逸於是上前阻攔。男子被阻後當場口出惡言，不久後便突然倒地身亡，讓圍觀者都相當傻眼。騎士家屬事後將孫姓女子告上法院，要求賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元），還稱對方企圖混淆視聽，用騙人的方式左右判決結果。網友看完後紛紛砲轟家屬行徑根本是「做賊喊抓賊！」

▼事發廣場。（圖／翻攝自微博）

據《大河報》報導，孫小姐說，今（2019）年9月23日晚上7點多左右，她帶著孩子在社區的小廣場遊玩，突然看見一名有年紀的男子騎著自行車撞倒一名男童，她趕忙走上前查看並扶起傷者一把，這才發現男童脖子已經被破皮流血了，「讓人氣憤的一幕發生了，當時孩子被撞倒後，本以為老人會下車扶起孩子，沒想到老人還想要騎車離開，我只好趕緊走上前去，拉住自行車，不讓他離開。」

孫小姐繼續說，她在扶起男童後發現對方是自己孩子幼稚園的同學，所以趕快打電話給男童家長，希望兩方能夠進行賠償事宜，不過卻一直未接通；這時騎士打算肇事逃逸，她只好趕緊上前阻攔，「你先別走，你把孩子撞了，不下來看看孩子傷得嚴不嚴重嗎？」

騎士則不斷飆罵髒話，「X你X，你們沒事，我還有事」、「我要殺了你」等，讓圍觀群眾全傻眼。沒想到離奇的是，男子罵完以後坐在一旁等待男童家長出現時，突然倒地不起，即便救護人員趕到現場搶救，男子仍不幸身亡。

▼目擊者說，騎士態度相當不好，保全還一度出面勸阻。（圖／翻攝自微博）

騎士家屬得知事情原委後，怒告孫小姐害死他們的親人，還要求賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元），「目前這個事情已經走司法程序，事情的真相最終會由法院來進行判決，任何人企圖用輿論來導向法律的判決，從而達到個人目的，肯定是不會得逞的！」

家屬表示，死者姓郭，是名殘疾人，他當時明明是推自行車外出散步，而非外界所說的騎車撞人；此外，被撞的分明是孫小姐的女兒，「是她們家女兒自己衝出來撞車，還推託給一旁的男童，企圖湮滅證據！」家屬也稱，孫小姐跟她的女兒對著郭男惡言相向20分鐘之久，才導致郭男心臟驟停不治身亡。

家屬還要孫小姐不要用說謊的方式左右判決結果，「無論是誰撞誰，孫姓女子都不能限制別人的人身自由，且郭男『沒有撞到孩子』，當下的行為並非逃避責任，而是在爭辯是非，況且郭男倒下後，孫姓女子只有打電話叫救護車，沒有現場施救，可能因此導致郭男的死亡，所以我們才打算討個說法。」

▼郭男家屬控告孫小姐害死他們的家人。（圖／翻攝《今日頭條》）

孫小姐氣得直說，睜眼說瞎話的是騎士家屬才對，她相信這些都有證據能夠證明。被撞男童的媽媽表示，孩子至今仍有心理陰影，當她得知孫小姐的遭遇後，心裡滿是愧疚，她感謝孫小姐見義勇為，希望這件事情能夠早日解決。她也透露，郭男家屬見到孫小姐時，就是一頓猛力暴打，還不分青紅皂白用言語侮辱人，最後才被員警拉開。

圍觀的目擊者則說，老人態度確實很差，保全一度出面勸阻他的行為，希望法官能夠做出公正的判決。網友看完也紛紛大罵郭男家屬，「希望法院秉公辦理，對孫女士獎勵，對肇事逃逸的死者拉出去鞭屍」、「千萬不要賠錢，做錯事的又不是孫小姐」、「死者為老不尊，家屬還說謊騙錢，態度有夠囂張」、「真正說謊的是誰，相信大家都有眼睛」、「幫助人結果連累到自己，也是滿辛苦的」。

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