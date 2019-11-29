　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／中年伯撞傷男童「想肇逃」竟當場死亡…家屬求償174萬：別想騙我！網氣炸了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中年伯撞傷男童後死亡…家屬求償120萬。（圖／翻攝自微博）

▲單車騎士撞傷人後想肇逃，不久竟倒地身亡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

河南省信陽市一名57歲男子日前騎腳踏車時撞上一名男童，導致對方脖子破皮流血，恰好這一幕被路過的孫姓女子看在眼裡，她發現騎士打算肇事逃逸於是上前阻攔。男子被阻後當場口出惡言，不久後便突然倒地身亡，讓圍觀者都相當傻眼。騎士家屬事後將孫姓女子告上法院，要求賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元），還稱對方企圖混淆視聽，用騙人的方式左右判決結果。網友看完後紛紛砲轟家屬行徑根本是「做賊喊抓賊！」

▼事發廣場。（圖／翻攝自微博）

▲▼中年伯撞傷男童後死亡…家屬求償120萬。（圖／翻攝自微博）

據《大河報》報導，孫小姐說，今（2019）年9月23日晚上7點多左右，她帶著孩子在社區的小廣場遊玩，突然看見一名有年紀的男子騎著自行車撞倒一名男童，她趕忙走上前查看並扶起傷者一把，這才發現男童脖子已經被破皮流血了，「讓人氣憤的一幕發生了，當時孩子被撞倒後，本以為老人會下車扶起孩子，沒想到老人還想要騎車離開，我只好趕緊走上前去，拉住自行車，不讓他離開。」

孫小姐繼續說，她在扶起男童後發現對方是自己孩子幼稚園的同學，所以趕快打電話給男童家長，希望兩方能夠進行賠償事宜，不過卻一直未接通；這時騎士打算肇事逃逸，她只好趕緊上前阻攔，「你先別走，你把孩子撞了，不下來看看孩子傷得嚴不嚴重嗎？」

騎士則不斷飆罵髒話，「X你X，你們沒事，我還有事」、「我要殺了你」等，讓圍觀群眾全傻眼。沒想到離奇的是，男子罵完以後坐在一旁等待男童家長出現時，突然倒地不起，即便救護人員趕到現場搶救，男子仍不幸身亡。

▼目擊者說，騎士態度相當不好，保全還一度出面勸阻。（圖／翻攝自微博）

▲▼中年伯撞傷男童後死亡…家屬求償120萬。（圖／翻攝自微博）

騎士家屬得知事情原委後，怒告孫小姐害死他們的親人，還要求賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元），「目前這個事情已經走司法程序，事情的真相最終會由法院來進行判決，任何人企圖用輿論來導向法律的判決，從而達到個人目的，肯定是不會得逞的！」

家屬表示，死者姓郭，是名殘疾人，他當時明明是推自行車外出散步，而非外界所說的騎車撞人；此外，被撞的分明是孫小姐的女兒，「是她們家女兒自己衝出來撞車，還推託給一旁的男童，企圖湮滅證據！」家屬也稱，孫小姐跟她的女兒對著郭男惡言相向20分鐘之久，才導致郭男心臟驟停不治身亡。

家屬還要孫小姐不要用說謊的方式左右判決結果，「無論是誰撞誰，孫姓女子都不能限制別人的人身自由，且郭男『沒有撞到孩子』，當下的行為並非逃避責任，而是在爭辯是非，況且郭男倒下後，孫姓女子只有打電話叫救護車，沒有現場施救，可能因此導致郭男的死亡，所以我們才打算討個說法。」

▼郭男家屬控告孫小姐害死他們的家人。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼中年伯撞人被攔，飆罵完當場去世。（圖／翻攝《今日頭條》）

孫小姐氣得直說，睜眼說瞎話的是騎士家屬才對，她相信這些都有證據能夠證明。被撞男童的媽媽表示，孩子至今仍有心理陰影，當她得知孫小姐的遭遇後，心裡滿是愧疚，她感謝孫小姐見義勇為，希望這件事情能夠早日解決。她也透露，郭男家屬見到孫小姐時，就是一頓猛力暴打，還不分青紅皂白用言語侮辱人，最後才被員警拉開。

圍觀的目擊者則說，老人態度確實很差，保全一度出面勸阻他的行為，希望法官能夠做出公正的判決。網友看完也紛紛大罵郭男家屬，「希望法院秉公辦理，對孫女士獎勵，對肇事逃逸的死者拉出去鞭屍」、「千萬不要賠錢，做錯事的又不是孫小姐」、「死者為老不尊，家屬還說謊騙錢，態度有夠囂張」、「真正說謊的是誰，相信大家都有眼睛」、「幫助人結果連累到自己，也是滿辛苦的」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
盜採砂石之亂！韓辦稱「當時不認識李佳芬」…網驚：韓冰早就出生
IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺
女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹突加好友「還開視訊」：我都脫了～他一看超激動秒跟脫尬聊！結局慘了

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

長期抽菸、熬夜打遊戲！　31歲男狂咳嗽一查「心臟功能只剩35%」

華聞快遞／購房有補貼！江津區2019年房交會下週五開幕

影／中年伯撞傷男童「想肇逃」竟當場死亡…家屬求償174萬：別想騙我！網氣炸了

民進黨改推「反滲透法」　台企聯李政宏：換湯不換藥

杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭榨乾69萬元

正妹突加好友「還開視訊」：我都脫了～他一看超激動秒跟脫尬聊！結局慘了

古風起／看重漢服商機　廈大高材生變攝影師「月賺35萬」

古風起／網美效應帶火「仙女」漢服潮　老玩家揭「尷尬過往」

古風起／年輕人「漢服當便服 」　產業規模或達47億

快訊／遭蔡英文酸政策常被推翻　韓國瑜回嗆：抄襲我的政見不是自我矛盾嗎？

港警，真的是壞人嗎？

稱老家被放鞭炮遭考試院迫害　男持刀電視台陳情喊：我要見課長

退伍軍人罹患PTSD…養服務犬緩解　卻慘遭餐廳趕出門

中信盃黑豹旗／感念梁主任愛心　成德掛100號球衣拚戰

挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

狗狗熱情撞嘴狂吻！　爸悟出「詠春拳法」過招…擋到嘴歪掉

35公尺高處游泳！公寓10樓夾「空中游泳池」　入住價2億起

40歲才買房！親戚「2500萬分30年還」嚇呆他　網狂看衰…內行反讚：還賺

惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

全裸正妹加好友開視訊　他秒跟脫尬聊！結局慘了

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

李嘉誠送港人39億　「應急錢」完全不用還

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

感謝美通過法案！10萬港民中環激動泛淚

杭州直擊／高以翔遺體「防腐處理中」　多名保安戒備

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

豬價飆漲！24歲正妹豬農單身　父開300頭豬作陪嫁

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝專機價碼」

寧波現場／高以翔靈堂外「突出現多名特警」

更多熱門

相關新聞

騎士闖中橫油罄手腳凍僵　合歡暖警助脫困

騎士闖中橫油罄手腳凍僵　合歡暖警助脫困

這些天合歡山區連夜皆是降雨的壞天氣，在關原段的，新城警分局合歡派出所夜間只有8度的低溫，日前晚間20時30分許，有2名荷蘭藉機車騎士到派出所求助，2人進門時，最初只是詢問有無汽油可以提供，但警員呂小平見2人全身被雨淋得濕透，牙齒上下打顫，渾身發抖，遂先請2人進入派出所休息。

機車擦撞單車騎士　男倒地命危

機車擦撞單車騎士　男倒地命危

騎士撞轉彎車不治 家屬PO臉書求公道

騎士撞轉彎車不治 家屬PO臉書求公道

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

關鍵字：

單車騎士自行車男童家屬肇逃

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面