機車騎士撞上轉彎車傷重不治　家屬將死者照PO臉書求公道

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區25日傍晚發生機車騎士撞上左轉轎車，騎士傷重倒地被送醫急救後仍天乏術，事後家屬將死者遺照PO上臉書，希望車禍目擊者提供行車紀錄器查明真相，不要讓孩子走得不明不白；蘆竹警分局交通分隊指出，車禍發生後員警對車禍當事人均進行酒測，酒測值均為0，其中騎士因傷重不治，目前已將現場監視畫面等證據報請檢方偵辦中。

▲桃園市蘆竹區25日傍晚一輛機車撞上左轉轎車，騎士送醫仍傷重不治，家屬求目擊者提供行車紀錄器查真相。（圖／翻攝自家屬臉書）

警方指出，這起車禍發生在25日17時40分，在蘆竹區新興街417號前，22歲的詹姓男子騎乘機車下班，經過案發現場時，由32歲毛姓男子駕駛轎車準備左轉時，直行的詹男發現轎車左轉後來不及剎車直接撞上倒地昏迷。

▲桃園市蘆竹區25日傍晚一輛機車撞上左轉轎車，騎士送醫仍傷重不治，家屬將死者最後遺照PO網，請求目擊者提供線索釐清死因。（圖／翻攝自家屬臉書）

蘆竹分局員警獲報趕赴現場處理，將傷者送醫急救，因傷勢過重，最後仍宣告不治，員警對雙方實施呼氣與抽血酒精濃度測試，結果酒測值均為0，雙方並無酒後駕車情事，警方已將監視器影像暨調查所得資料依法移送桃檢偵辦。

▲桃園市蘆竹區25日傍晚一輛機車撞上左轉轎車，騎士送醫仍傷重不治，現場監視畫面，騎士從左方撞上轉彎轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者家屬傷痛的在臉書PO網：「小孩車禍送醫後，歷經4小時手術沒有救回孩子，但監視器只有一支，請問有沒有人經過，車上有行車記錄器可以提供給我們嗎？我們只要一個真相、公道，不要孩子走的不明不白，請幫幫我們」，其中死者遺照被PO上網，引起網友重視，希望有目擊者能協助提供線索，以釐清肇事原因。

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