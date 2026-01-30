網路誹謗、深偽刑責加重！　最重可關3年

記者黃翊婷／綜合報導

現代人經常使用社群平台發文分享生活大小事，但要注意的是，行政院（29日）院會通過《刑法》及《刑法施行法》部分條文修正草案，若未來以網路或深偽方式犯下公然侮辱罪、誹謗與妨害信用罪，前者將面臨最高2年有期徒刑，後者將面臨最高3年有期徒刑。

▲不少民眾習慣在社群平台PO文分享生活大小事。（示意圖／VCG，與本文無關。）

法務部提出《刑法》及《刑法施行法》部分條文修正草案，行政院會29日通過，後續將送立法院進行審議。這次修法包含兒少性侵追訴時效、刑中監護制度、偽造文書罪章、侮辱公務員罪及妨害名譽罪章等等，其中妨害名譽及信用罪章部分，考慮到廣播、電視、電子通訊、網際網路及深偽技術等方式對名譽侵害巨大，因此決定新增加重處罰規定。

▲這次修法包含妨害名譽及信用罪章等部分。（圖／取自行政院網站）

修正第313條妨害信用罪

1、散布流言或以詐術損害他人的信用，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

2、本罪是為了保護國民經濟上的評價，信用應限於經濟、金融或商業交易之信用，以利明確（修正刑法第313條第1項）。

3、因增訂刑法第313條之1，刪除第313條第2項以網路方式犯之加重規定。

提高誹謗罪的罰金及新增散布方式

1、一般誹謗罪：由1萬5000元以下，提高至10萬元以下（修正刑法第310條第1項）。

2、加重誹謗罪：新增影像、聲音或電磁紀錄之方式，罰金由3萬元以下，提高至20萬元以下（修正刑法第310條第2項）。

提高公然侮辱罪的罰金

1、公然侮辱人者：由9000元提高至6萬元（修正刑法第309條第1項）。

2、以強暴方式公然侮辱者：由1萬5000元提高至10萬元（修正刑法第309條第2項）。

網路或深偽方式之加重其刑（新增刑法第313條之1）

1、公然侮辱罪：處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

2、誹謗與妨害信用罪：處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。