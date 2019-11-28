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「沒想到台灣這麼冷！」荷蘭騎士闖中橫　凍到向合歡警救助：95加滿！

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▲▼警員開啟電熱扇並招待熱咖啡，2名荷籍騎士頻頻感謝員警貼心的照顧。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼警員開啟電熱扇並招待熱咖啡，2名荷籍騎士頻頻感謝員警貼心的照顧。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

這些天合歡山區連夜皆是降雨的壞天氣，在關原段的，新城警分局合歡派出所夜間只有8度的低溫，日前晚間20時30分許，有2名荷蘭藉機車騎士到派出所求助，2人進門時，最初只是詢問有無汽油可以提供，但警員呂小平見2人全身被雨淋得濕透，牙齒上下打顫，渾身發抖，遂先請2人進入派出所休息。

▲▼警員開啟電熱扇並招待熱咖啡，2名荷籍騎士頻頻感謝員警貼心的照顧。（圖／新城分局提供，下同）

經警方詢問得知，來自荷蘭的男子波爾斯、薩滿2人是在台工作的工程師，目前在台積電台中廠、台南廠工作，此次利用年休，2人便租用重型機車進行橫越中橫之旅，從台中方向往花蓮騎行，未料經過清境時卻忘了加油，以致翻過武嶺時發現油表燈已亮起紅燈，2人又發現關原加油站已停業施工中，驚慌之下只好前來合歡派出所求助。

警員呂小平立即開啟電熱扇吹拂2人濕透之身軀，警員陳俊延並沖泡2杯熱咖啡供其飲用，滾燙的咖啡一入口後，馬上就成為溫暖潤喉的提神劑， 2人凍僵的雙手很快的就恢復了溫暖，2人頻頻感謝員警貼心的照顧與安置。

▲▼警員開啟電熱扇並招待熱咖啡，2名荷籍騎士頻頻感謝員警貼心的照顧。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼警員替機車加足汽油，並叮囑夜間行駛山路一定要開啟大燈、小心慢行。

波爾斯表示，他們是來自低地之國的荷蘭，本次首次挑戰高海拔的合歡山，未料入冬後的合歡山是這麼嚴寒難耐，加上又是沿途飄雨，2人雙手都已凍僵，已經快沒力可以拉回手煞車了，幸好台灣的警察提供這麼溫馨的服務，讓他們旅外工作的異鄉人終身難忘。

▲▼警員開啟電熱扇並招待熱咖啡，2名荷籍騎士頻頻感謝員警貼心的照顧。（圖／新城分局提供，下同）

2人身體恢復的差不多了，警員陳俊延便幫他們2人機車加上足夠的95汽油，並叮囑他們夜間行駛山路一定要開啟大燈、小心慢行，等到了西寶段後溫度就會回到與平地差不多了，波爾斯、薩滿2人離去前，頻向員警呂小平、陳俊延說「薛薛、薛薛」道謝。合歡警一個小動作卻做好了暖心的國民外交。

合歡派出所所長林福長表示，由於合歡山區沒有超商，所以所內同仁在收假上山時，都會自己購買咖啡、可可、薑茶等沖泡性熱飲來解癮，在遊客受凍遇困時也不吝拿出來享用，供遊客驅寒回暖，這也是許多遊客在多年後經過合歡山時，總會送上許多麵包、餅乾、水果等名產來感謝合歡所員警，成為合歡所最饒富情味的風景。

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