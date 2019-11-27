新竹強風吹倒900kg路牌　騎士遭砸「瞬間爆頭亡」縣府回應了！家屬慟申國賠

▲新竹強風吹落路牌，騎士遭砸中爆頭慘死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者許力方、陳凱力／新竹報導

新竹發生一起驚悚死亡事故，49歲陳姓男子25日晚間騎車行經寶山鄉園區二路時，突然颳起一陣強風，吹落重達900公斤的鋼管路牌，他被砸中壓倒，當場爆頭濺血，削掉一塊頭骨慘死。原來陳男未婚，是家中長子，家裡還有70多歲老母親要養，當天從餐飲店下班要回家，遭遇死劫，白髮人送黑髮人，家屬悲慟，認為此案屬於「國賠」，卻像是看得到吃不到的東西。

事發於25日晚間7時許，新竹縣警消接獲通報，寶山鄉園區二路317號前發生道路標誌倒塌、砸傷騎士意外，緊急出動2車5人前往，到場時，陳男被壓在重達900公斤的路牌下，倒臥血泊中，安全帽變形、機車也破碎一地，他已經沒有生命跡象。

「拖出來！拖出來！」消防和熱心民眾合力救出人後，緊急施作CPR，送往新竹馬偕醫院搶救，但陳男遭砸中頭部，送醫後仍因頭骨變型、胸部受創宣告不治。行車紀錄器畫面顯示，當時317號前路牌仍正常，陳男騎車經過正下方，突然一陣強風吹落，把他連人帶車壓倒，後方駕駛見狀緊急左轉閃避，附近民眾也紛紛上前幫忙，合力撐出一到隙縫，讓救護人員將人拖出來。

新竹縣政府表示，倒塌的路牌是寶山鄉公所在2017年所施作的懸臂式指示標誌，將請交通處、工務處及相關單位協助鄉公所，儘速釐清事故發生原因。縣府深感遺憾，必會全力協助家屬處理後事。另外也將針對縣轄內相關設施，派員巡查維護。

事實上，陳男未婚，從事餐飲業，身為長子，和弟妹一起奉養家中7旬老母，當天從店裡下班要回家，路上遭逢天外飛來死劫，家屬受訪時心痛地說，親友們看完所有資訊，都認為此案屬於國賠，「但是我們都覺得國賠這種東西，好像是看得到吃不到的東西。」

▼路牌砸死騎士，10民眾合力抬起救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

