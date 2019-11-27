悚！休旅車突然右轉…騎士剎不住直接撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」！

記者陳雕文／高雄報導

高雄楠梓區一輛機車25日早上8點多行駛於藍田路23號，沒想到左側道路一部休旅車突然右轉，騎士閃避不及直接撞上後彈飛，休旅車駕駛因不明原因還持續踩油門往前，將倒地騎士的下肢及腹部輾壓後拖曳約1公尺才停駛！場面怵目驚心，後來駕駛急忙下車查看並報案，詳細事故原因仍待警方調查。

▲休旅車突然右轉，騎士閃避不及撞上；休旅車頭毀損，機車零件破碎。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

肇事駕駛向警供稱，當時正準備要靠路邊停車，有確實仰頭注意後方來車，沒想到還是被車撞；車禍當下慌了，才把腳從剎車踏板移開，回過神來已經壓到人。至於倒在車底盤的年輕騎士被緊急送醫治療後，因警方尚未追蹤，不清楚其傷勢及後續狀況，只知騎士在送醫前，乍看之下是全身擦挫傷，意識還算清醒；而車禍雙方的實際年籍資料暫時無法公布。

有民眾將行車紀錄器影像PO到臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」網友看了紛紛留言，「撞到不停！繼續給他碾過去..真的傻眼！」、「楠梓家樂福一帶，四輪智障一堆。」、「垃圾駕駛，駕照買的嗎？」、「根本殺人了」、「別人我是不知道如何處理，我的話，我家人這樣被垃圾害，肯定打到對方變殘廢」、「還輾過...這根本謀殺啊」、「這駕照是誰發的啊！」

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出稿時間：02：01

更新時間：03：01（新增警方說法及影片）

▼騎士倒地後，都還沒有機會掙扎就被休旅車狠狠輾過並拖行，以下同。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）