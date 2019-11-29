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韓國瑜抵制民調「籲支持者拒絕回答」　學者推測：應有高手獻策

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文／中評社

國民黨2020候選人韓國瑜不滿民調遭扭曲，呼籲支持者拒絕回答民調。義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興接受中評社訪問時表示，策略上應該是要讓民調中的「不知道要投給誰」的比例變高，甚至過半，讓民調參考價值變低，蔡贏韓的數字失效；但是如果韓支持者執行率不高，可能顯現不出想要的結果，有待後續驗證。他也分析，韓背後可能有民調高手建議這樣反制。

▲▼韓國瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜的民調目前仍落後對手蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

李建興，1963年生，台灣宜蘭人。台灣政治大學經濟博士，現為義守大學管理學院教授兼管理博士班主任、台灣16家金控公司年度績效評鑑共同召集人、兩岸金融研究中心（十二五重點項目）第一屆智庫委員會委員。

針對韓國瑜28日受訪拋出大動作呼籲，「支持者今天起接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調」。李建興表示，韓會這麼大動作呼籲，應該是韓本身和韓的團隊認為民調數據和實際上接觸到的情況，有一定是實差距存在，而且差距大到被韓和其團隊認為失去可信度。

這樣可以達到甚麼樣的目的？李建興認為，韓選擇讓其支持者回答不知道支持誰或拒答，可能會讓民調中的「不知道要投給誰」的比例會非常高，甚至會超過50％的現象，可能就是要設法去達到這個效果。

▲▼韓國瑜台東聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜台東聯合競選總部成立大會，現場支持群眾手中都拿著國旗。（圖／記者張榮恩攝）

李建興說，因為現階段沒有辦法是舉證民調是失真的，畢竟不是做民調的人，但透過這種方式，可以讓不知道投給誰的人部分過半，讓民調結果是無效的，也讓蔡英文民調贏過韓國瑜的參考價值就非常低了，可能背後有民調的高手建議這樣反制。

有辦法順利達成這個目的？李建興表示，只要韓國瑜全部支持者都按照指令落實，當然就可以達成這個策略目的，但是如果韓的支持者只有少數譬如一、兩成去執行，只會讓不知道投誰的部分有提升，但蔡韓的拉鋸只會更大，所以後續也是要再觀察執行程度。

李建興也提出質疑，如果現在高度懷疑民調已經失真，那民調公司在做民調的時候，真的能夠真實反映不知道投給誰的數字嗎？這部分可能還有待未來驗證，在人為操作下，韓要達成策略的目標，難度可能很高。

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