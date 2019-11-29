　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園藝文界挺小英支持「文青」市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園藝文界挺小英後援會成立，鄭文燦頒發會長葉朝枝（右）聘書。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選，一向對政治活動不熱衷的桃園藝文界人士，也站出來挺小英！桃園市藝文界挺小英後援會28日晚間，於蔡英文總統桃園北區競選總部成立，市長鄭文燦親自到場頒發聘書給後援會核心成員。文學家陳銘磻、畫家郭明福共同指出，鄭文燦市長不僅是「文青」，對文化建設的推動，藝文界都看見！

▲桃園藝文界挺小英支持「文青」市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲畫家郭明福挺小英，不希望台灣變成香港。（圖／記者楊淑媛攝）

畫家郭明福說，他是退休老師，年金改革雖讓他領的退休金變少了，雖然使他的旅遊或休閒支出受到影響，但他不希望台灣變成香港，不希望台灣去做愛情摩天輪，加上這些年來，市長鄭文燦對桃園文化建設的推動，因此他選擇「跟著市長鄭文燦挺小英」，也希望台灣的民主價值被守護。

▲桃園藝文界挺小英支持「文青」市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲文學家陳銘磻說，鄭文燦市長不僅是「文青」，對文化建設的推動，藝文界都看見！（圖／記者楊淑媛攝）

著作逾百本的文學家陳銘磻是電影「報告班長」的原著，他說，5年多前他從台北搬到桃園居住，感受到桃園因為市長鄭文燦對文化的重視，使桃園的藝文氣息非常蓬勃，稱許鄭市長是「文青」，具有很好的人文和文學素養。

▲桃園藝文界挺小英支持「文青」市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市長鄭文燦說明桃園的文化建設與推動。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園藝文界人士表示，桃園市立總圖書館、市立美術館、橫山書藝館、桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心、客家工藝館等各項文化建設，陸續推動，在在顯示鄭文燦市長對藝文的推動與重視。

▲桃園藝文界挺小英支持「文青」市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園藝文界挺小英後援會成立。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市藝文界挺小英後援會有3個分會，書畫界分會由郭明福、張日廣擔任正副會長、陳俊卿任總幹事；文創產業暨文學界分會由葉朝枝、陳銘磻擔任正副會長、陳世明任總幹事；傳統戲曲分會由趙彩雲、吳秋蘭擔任正副會長。包括市長鄭文燦、文化局長莊秀美、立委鄭寶清、市議員黃家齊及500多位藝文界人士出席挺小英活動。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
把高以翔穿上場！林書豪特製球鞋領勝悼好友　鞋上兩人合照惹淚崩
高以翔猝逝...《追我吧》負責人爆全遭開除！節目現況曝光
臉書、IG驚傳故障！頁面「圓圈無限旋轉」 網狂哀：救命啊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

張善政安泰醫院座談　1/11堅持支持韓國瑜…國會過半

快訊／頭份資源回收場冒火！遇東北季風強勁　堆高機、怪手當場燒毀

人氣歌手攜手點亮高雄！啟動歲末追光季及不廢搖滾嘉年華　

台南立委登記參選人數爆炸31人搶6席　高思博：選民須留意選區劃分變化

獨居老人癱軟跌倒　鼓山暖警消攀牆從2樓陽台進入救援

關懷照顧住宅獨老　王家貞：重視長者身心調適

推動全民CPR　台東1萬4千人完訓

巡查發現路邊車輛未熄火　善警盤查救回輕生男子

八掌溪後庄堤段環境營造工程　嘉市將多一座運動親水公園

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

楊丞琳17歲胖10kg遭譙「母豬」　自斷網路3年：大家覺得我醜

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

張善政安泰醫院座談　1/11堅持支持韓國瑜…國會過半

快訊／頭份資源回收場冒火！遇東北季風強勁　堆高機、怪手當場燒毀

人氣歌手攜手點亮高雄！啟動歲末追光季及不廢搖滾嘉年華　

台南立委登記參選人數爆炸31人搶6席　高思博：選民須留意選區劃分變化

獨居老人癱軟跌倒　鼓山暖警消攀牆從2樓陽台進入救援

關懷照顧住宅獨老　王家貞：重視長者身心調適

推動全民CPR　台東1萬4千人完訓

巡查發現路邊車輛未熄火　善警盤查救回輕生男子

八掌溪後庄堤段環境營造工程　嘉市將多一座運動親水公園

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

海豹寶寶誤闖停車場　消防員set景拍照留念…牠超萌度估了

感謝川普通過法案！10萬港民中環感恩夜上街「揮動美英國旗」　激動流淚

太短老婆拒回家！他怒裝「人工生殖器」：要跟桌子一樣大…醫師嚇傻

林志玲與AKIRA大婚關鍵珠寶行頭大解析！為什麼是Tasaki？

高以翔遺體下週運回台北！經紀公司凌晨發聲明　淚謝「幕後功臣」

【瑪法達談星】11.27～12.03　水逆結束、集體情緒逐漸恢復理性

殺人犯有「被遺忘權」！他槍殺2人、重傷1人　法院裁定：姓名可從搜尋結果移除

【瑪法達談星】11.27～12.03　風象星座　水瓶彷彿幸運符在身　好事自動上門

【瑪法達談星】11.27～12.03　土象星座　魔羯將有10年發跡大運「重要轉捩點」

熊貓鑽車陣急切雙白線當空氣 遭大貨車擊落...網：用生命外送

地方熱門新聞

頭份回收場大火　堆高機當場燒毀

桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

張善政安泰醫院座談　堅持支持韓國瑜

執行署台南分署年底清倉大拍賣

無人機證照明年上路

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

她才剛懷孕就罹子宮頸癌　結局讓網友大讚

人氣歌啟動歲末追光季及不廢搖滾

台南從深夜到上午火警不斷

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

台南立委登記參選人數爆炸

在地企業慨贈警察裝備挺警

翁章梁拚嘉義優鮮農特產外銷

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

更多熱門

相關新聞

時力禁止雙重國籍參選不分區　翟本喬竟例外

時力禁止雙重國籍參選不分區　翟本喬竟例外

時代力量部恩區立委提名人翟本喬28日被踢爆，繳交給中選會的資料中，國籍上寫著「中華民國、美國」，屬於雙重國籍，若未來順利當選，必須放棄美國國籍；不過，雖然翟本喬是合法登記參選，但雙重國籍卻疑似違反時力對內公布的不分區立委提名辦法。對此，時代力量秘書長吳佩芸也做出回應，當初因為時間倉促，因此先提名翟本喬為不分區候選人，翟本人也承諾會放棄美國國籍。

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

李佳芬家族盜採砂石？　韓辦駁斥

李佳芬家族盜採砂石？　韓辦駁斥

吳郭私會喬立委戰　韓國瑜：開餐廳不怕肚子大

吳郭私會喬立委戰　韓國瑜：開餐廳不怕肚子大

范雲質疑用語性騷擾　韓國瑜：妳完全犯了黑韓產業鏈的毛病

范雲質疑用語性騷擾　韓國瑜：妳完全犯了黑韓產業鏈的毛病

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文桃園藝文界小英後援會

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

推特沒用就會被刪！鐘鉉粉絲求情　官方回應了

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面