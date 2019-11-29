向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

▲桃園藝文界挺小英後援會成立，鄭文燦頒發會長葉朝枝（右）聘書。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選，一向對政治活動不熱衷的桃園藝文界人士，也站出來挺小英！桃園市藝文界挺小英後援會28日晚間，於蔡英文總統桃園北區競選總部成立，市長鄭文燦親自到場頒發聘書給後援會核心成員。文學家陳銘磻、畫家郭明福共同指出，鄭文燦市長不僅是「文青」，對文化建設的推動，藝文界都看見！

▲畫家郭明福挺小英，不希望台灣變成香港。（圖／記者楊淑媛攝）

畫家郭明福說，他是退休老師，年金改革雖讓他領的退休金變少了，雖然使他的旅遊或休閒支出受到影響，但他不希望台灣變成香港，不希望台灣去做愛情摩天輪，加上這些年來，市長鄭文燦對桃園文化建設的推動，因此他選擇「跟著市長鄭文燦挺小英」，也希望台灣的民主價值被守護。

▲文學家陳銘磻說，鄭文燦市長不僅是「文青」，對文化建設的推動，藝文界都看見！（圖／記者楊淑媛攝）

著作逾百本的文學家陳銘磻是電影「報告班長」的原著，他說，5年多前他從台北搬到桃園居住，感受到桃園因為市長鄭文燦對文化的重視，使桃園的藝文氣息非常蓬勃，稱許鄭市長是「文青」，具有很好的人文和文學素養。

▲桃園市長鄭文燦說明桃園的文化建設與推動。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園藝文界人士表示，桃園市立總圖書館、市立美術館、橫山書藝館、桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心、客家工藝館等各項文化建設，陸續推動，在在顯示鄭文燦市長對藝文的推動與重視。

▲桃園藝文界挺小英後援會成立。（圖／記者楊淑媛攝）



桃園市藝文界挺小英後援會有3個分會，書畫界分會由郭明福、張日廣擔任正副會長、陳俊卿任總幹事；文創產業暨文學界分會由葉朝枝、陳銘磻擔任正副會長、陳世明任總幹事；傳統戲曲分會由趙彩雲、吳秋蘭擔任正副會長。包括市長鄭文燦、文化局長莊秀美、立委鄭寶清、市議員黃家齊及500多位藝文界人士出席挺小英活動。

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