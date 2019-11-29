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博恩夜夜秀「苗栗國」衝出78萬點閱爆紅　苗栗人推中肯洗版縣長臉書

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》27日上傳一部主題為「欸！苗栗國」的影片，沒想到意外引起網友共鳴，累積觀看次數目前已突破78萬次，還登上YouTube發燒影片。不少自稱是苗栗人的網友紛紛在留言區PO文感慨，還有人將影片連結貼到苗栗縣長徐耀昌的臉書洗版，大酸「欸，苗栗快獨立啦」。

主持人博恩開場1分22秒就在鏡頭前向觀眾道歉，因為接下來要說的話題，可能會讓苗栗人感到不舒服；他提到，一切的導火線要先從縣議員調資料被當面回絕開始講，好不容易調到這筆「25年來沒有刪過的預算」資料，內容卻連退休軍公教聯誼都包含，讓外界看到傻眼，過去甚至有議員帶眼鏡蛇、毒品赴議場質詢的離譜行為，當然還有最受爭議的石虎保育問題，以及農會拉票送米挨告賄選等等，所有看起來超扯、應該不可能發生的事情，卻都有新聞畫面為證。

博恩夜夜秀酸苗栗國，網友洗版縣長臉書。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲《博恩夜夜秀》談苗栗問題的影片，截至出稿前已累積78萬3319次觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／STR Network，下同）

這部影片自27日上傳至今，討論度依舊很高。許多自稱是苗栗人的網友紛紛在影片底下留言感慨，「我是苗栗人，這集錄影時非常剛好的我（也）在現場，當下聽到是拿苗栗當主題時，其實覺得有點小尷尬也笑不太出來，但博恩說的真的很中肯，這就是苗栗的現況」、「做為苗栗人，我在此向全國道歉」、「我也是苗栗人，但我很討厭苗栗」、「終於有人酸苗栗了，我就覺得苗栗真的淪落成全台最落後的縣市」。

也有部分網友跑到苗栗縣長徐耀昌的臉書留言，並在他的每一篇PO文底下分享影片連結洗版，甚至有人直接留言酸嗆「欸，苗栗快獨立啦」，不過，徐耀昌並未對此做出回應。另一派網友看完影片隨即點出問題重點，並提出建議表示，同樣的問題不僅發生在苗栗，其實台灣很多傳統鄉鎮都是這樣，年輕人們與其在網路上酸來酸去，不如想辦法改變，例如讓阿公、阿嬤、爸爸、媽媽等家人了解相關資訊，「不然他們根本不知道這個世界變得怎麼樣。」

▼網友在YouTube的留言。

博恩夜夜秀酸苗栗國，網友洗版縣長臉書。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▼網友在徐耀昌的臉書PO文底下分享影片連結。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚）

博恩夜夜秀酸苗栗國，網友洗版縣長臉書。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌加油讚）

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