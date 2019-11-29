韓國瑜談國民黨「再不改革死路一條」　一句優秀讓李正皓尷尬變臉

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在28日播出的政論節目上談論黨內改革問題，除了提出拔擢年輕人、再不改革就是死路一條等建議，還對草協聯盟發起人李正皓說，「像李正皓這麼優秀的人，不應該讓他離開」，讓全場來賓和主持人忍不住哈哈大笑，當事人則一臉尷尬地配合苦笑。

李正皓先前因為頻頻「黑韓」遭國民黨開除黨籍，後來改披親民黨戰袍參選新北市第八選區（中和）立委，當天他在政論節目《平論無雙》中，與親民黨發言人于美人、民進黨不分區立委候選人范雲一同向韓國瑜提問，包含以身體器官或男女性別做比喻、黨內整合等等；他認為，國民黨至今仍無法完整團結，是因為黨員和支持者四分五裂。

▼▲李正皓（下圖左一）突然被韓國瑜點名，表情顯得有些不知所措。（圖／翻攝自YouTube／平論無雙）

而韓國瑜也表明，的確看不到國民黨拔擢年輕人，「再不改，嚴重一點真的就是死路一條」，這時坐在旁邊的于美人立即提問，「要改哪裡」，他回答，「整個，太多了，領導統御、年輕化、從新開始強而有力的論述，關鍵還是有一點，要拔擢，向李正皓這麼優秀的人，不應該讓他離開，其實正皓兄應該也是熱愛中華民國的。」

此話一出，現場來賓忍不住笑了出來，李正皓則是一臉尷尬地微笑表示，「是，我中華民國派。」接著韓國瑜繼續說，「我是覺得像這些優秀的年輕人，像范雲會被民進黨吸過去，代表民進黨知道必須不停拔擢各界優秀人才，像我們黨內，這種感覺出不來，民進黨是用全黨之力培養年輕人，連共產黨也是這麼重視，可是我們國民黨目前為止看不到，這部分做不到，年輕人為什麼要加入國民黨？這些都要通盤思考。」

另外，對於近日「金句」連發一事，范雲當場提出用語是否涉及性騷擾的質疑，例如這句「男人的生命是下半身、女人是上半身」。對此，韓國瑜回答，「恭喜妳，我覺得妳離立法院越來越近」、「我知道妳急著要立功」，但生命是陰與陽，女性生命的活力來自於上半身，一旦做出決定，毅力會超過男性，女性其實是社會中非常重要的中流砥柱，「妳上文下文都沒有聽，就直接砍斷說我性騷擾」。