時力禁止雙重國籍參選不分區「翟本喬竟例外」　秘書長回應：他會放棄美國籍

▲翟本喬被爆擁有雙重國籍。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

時代力量部恩區立委提名人翟本喬28日被踢爆，繳交給中選會的資料中，國籍上寫著「中華民國、美國」，屬於雙重國籍，若未來順利當選，必須放棄美國國籍；不過，雖然翟本喬是合法登記參選，但雙重國籍卻疑似違反時力對內公布的不分區立委提名辦法。對此，時代力量秘書長吳佩芸也做出回應，當初因為時間倉促，因此先提名翟本喬為不分區候選人，翟本人也承諾會放棄美國國籍。

依據我國《國籍法》的現行規定，若國民有取得外國國籍，將不得擔任公職，擁有雙重國籍者，應該在到職前辦理放棄外國國籍，從就職日起算一年內完成喪失外國國籍，並取得證明文件。

▼翟本喬被爆擁有美國國籍。（圖／記者湯興漢攝）



不過，根據時代力量日前公布的「2020政黨比例代表立法委員提名辦法」第五條規定，只要黨員有雙重國籍、外國永久居留權的話，不得被提名為不分區立委候選人，若被提名人當選後被發現有雙重國籍、外國永久居留權，那麼黨將註銷當選者的黨籍，並附上黨籍喪失證明書，向中選會備案。

依據上述的規定，雖然翟本喬符合我國《國籍法》的規定，能夠合法登記，成為不分區立委候選人，但不符合時代力量的黨內規定，在黨內沒有被提名資格。

對此，根據《風傳媒》報導，時代力量秘書長吳佩芸指出，翟本喬在徵詢時有事先告知雙重國籍，不過當時時間太趕，因此先行提名，翟也承諾會放棄美國國籍；時代力量發言人陳志明也說，當初徵詢時，翟本喬有主動告知自己擁有雙重國籍，也承諾會辦理放棄，因此才會通過提名。

▼時代力量秘書長吳佩芸回應，由於時間倉促，加上翟本喬承諾放棄雙重國籍，因此才先行提名。（圖／記者屠惠剛攝）



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