「新光公主」比吳怡農還有錢！身價高達6000萬　4件珠寶就800萬

▲民眾黨不分區立委參選人吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農，宣布參選後聲勢扶搖直上，28日身價被中選會公布超過5千萬，成為名符其實的黃金單身漢。另外，名列民眾黨不分區立委參選人第7位的「新光公主」吳欣盈財產也被關注，從資料中顯示她身價超過5000萬，比吳怡農還有錢。

根據中選會官網公布的總統及立委候選人財產申報資料可以看到，吳怡農名下沒有不動產，動產部分，他擁有2015年以93萬元購入的Lexus 1798c.c.汽車1輛，另申報存款2,330萬1,989元，他名下存款多是外幣，光是持有的美元折合台幣就突破2,000萬元。

▲民進黨立委參選人吳怡農。（圖／記者徐文彬攝）

此外，吳怡農還申報以港幣計價的債券一筆，折合台幣為2,727萬9,962元。他還有2筆事業投資，包括2015年投資牡來丹好公司19萬元，以及1筆2010年投資香港的Gallant Inc Limited。而他名下並無任何債務。

另外，民眾黨不分區立委參選人吳欣盈，申報財產資料有1筆新北市貢寮區28年前藉由贈與所得的土地，也有1棟來自英國的房產以及1輛掛上英國牌照的Mini Cooper。存款方面則共新台幣106萬3977元，名下有價證券總值則高達6227萬9120元，還有珠寶4件，總計800萬元。至於債務方面她名下則有2筆，共計1167萬3398元，身價約新台幣6000萬元左右。