不願支持韓國瑜？劉宥彤：郭台銘沒有回答、沒辦法討論

▲劉宥彤接受電台專訪。（圖／POP撞新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨2020大選陷入困境，黨主席吳敦義曾找鴻海集團創辦人郭台銘助選。對此，「郭家軍」親民黨不分區候選人劉宥彤29日接受電台專訪時表示，吳郭談及願不願意表態支持總統候選人韓國瑜時，郭台銘直接跳過問題，並沒有回答。

外傳，吳敦義找郭台銘談佈局國會，若未來「郭家軍」進入立院要讓吳敦義當立法院長，黨主席就由郭台銘擔任，對此，劉宥彤駁斥「沒有」

劉宥彤提到，郭台銘當時跟吳敦義談只是想瞭解李縉穎是否會被開除黨籍，想知道吳敦義的態度，另一方面還有中間人協調的人情；雙方會談過程中，吳敦義有提到，有些國民黨區域立委選區很膠著，郭台銘願不願意幫忙，郭則說只要該選區沒有郭支持的人選可以考慮。

劉宥彤說，但之後國民黨不分區名單出來之後，郭董就覺得國民黨怎麼那麼傻，選情就已經不樂觀了，「在傻什麼？」傻到底的的概念。

至於，吳敦義是否有請郭台銘幫韓國瑜站台、表態支持韓國瑜？劉宥彤表示，郭董沒有回答，就跳過這個問題，沒辦法討論。

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