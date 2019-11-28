抗議香港人權法案！陸外交部召見美國大使：立刻停止干涉內政

▲川普已正式簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國白宮當地時間27日宣佈，川普已正式簽署《香港人權與民主法案》。中國外交部副部長樂玉成28日召見美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）提出嚴正交涉和強烈抗議，「中方敦促美方糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成更大損害。」

樂玉成指出，美方將法案簽署成法嚴重干預香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，直斥是赤裸裸的霸權行徑。他強調，香港事務純屬中國內政，不容外國政府和外國勢力干預。

樂玉成又重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。他強調，中方強烈敦促美方糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成更大損害，對美方的錯誤舉措，中方必將予以堅決反制，一切後果由美方完全負責。

▲香港近日警民衝突激烈。（圖／路透）

國務院港澳事務辦公室及中聯辦今日（28日）分別發表聲明，對美方將法案簽署成法表示強烈譴責和極大憤慨，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。

港澳辦的聲明指出，美方不顧中方的強烈反對，一意孤行，將《香港人權與民主法案》簽署成法，是對中國內政赤裸裸的干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。

聲明稱，這部遭到包括香港同胞在內的全中國人民聲討的法案充斥著偏見和傲慢，以恐嚇和威脅的手法對待香港，公然為反中亂港分子提供保護，用心險惡，證明「美方就是搞亂香港的最大黑手」。

聲明重申，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，「美方想借搞亂香港遏制中國發展，是枉費心機，打錯了算盤。」

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