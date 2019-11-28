《香港法案》跨越黨派　裴洛西：美國與香港人民站在一起

▲川普同時簽署另項法案禁止美國向港警出口人群控制的武器。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》，眾議院議長裴洛西也發出聲明表示，這項法案向全世界發出一個明確無誤的訊息，那就是美國與香港人民站在一起，「我們完全支持他們為自由而戰。」她指出，很高興能看到川普迅速簽署法案，期待它能迅速執行。

裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中指出，「這六個月以來，香港人民以其非凡的勇氣，和拒絕放棄二十多年前承諾的民主法治訴求，觸動了所有熱愛自由的人民。」她強調，國會通過《香港人權與民主法案》就是向全世界發出一個明確無誤的訊息，「美國與香港人民站在一起，我們完全支持他們為了自由而戰。」並指，長久以來民主黨與共和黨在這方面都擁有共識，「美國自豪地與香港人民同樣站在自由與正義的一邊。」

With the signing of the #HongKong Human Rights & Democracy Act, the Congress has sent an unmistakable message to the world: that the United States stands in solidarity with the people of Hong Kong, and that we fully support their fight for their freedoms. https://t.co/02RK5xya4M — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 28, 2019

參院外交委員會主席里施（Jim Risch）也和其他議員發出聯合聲明，稱讚川普迅速簽署法案，「毫無疑問，美國人民支持香港民眾，法案清楚向香港人民、國際社會及中國傳達這訊息。」眾院版法案主要提案人、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）表示，該法案證明，美國對於捍衛人權並不是在開玩笑。

美國總統川普（Donald Trump）在簽署聲明中強調，簽署該法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重，「該法案是希望中國與香港的領導、代表們，可以友善地解決分歧，為所有人帶來長久的和平與繁榮。」

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