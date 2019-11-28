蔡英文回擊張善政詛咒蘇貞昌住院：心存善念、善言才有善政

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對行政院長蘇貞昌日前因過度勞累引發病毒感染，國民黨副總統候選人張善政嘲諷「老天有眼，會讓他再住回醫院」。總統蔡英文28日受訪時說，參選候選人要注意言行，「心存善念、善言，才有善政」。

張善政赴淡水替立委候選人洪孟楷輔選，在致詞時表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇貞昌住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對此，蔡英文受訪時被問及此事時表示，選舉到了這個時候，應該要謹言慎行，畢竟選總統、副總統，身為候選人更要注意言行，「心存善念、善言，才有善政」。

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