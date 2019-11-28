不滿錄影被阻止！元祖大少東出腳狠踹前岳父　挨告還辯：我沒有...下場出爐

▲元祖大少東出腳踹傷前岳父，被判拘役50天。（圖／東森新聞）

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

元祖大少東張乙濤與前妻藍婉綺的離婚風波至今仍未平息，2017年張乙濤到高雄前岳父家探視子女時，拿著手機要拍下前岳父、母及前妻遭到阻止，沒想到他竟伸腳踹傷岳父，被依傷害罪起訴，一審法官也將他判拘役50天，可易科罰金。張男不服提出上訴，而高雄高分院28日審結，駁回上訴，維持一審原判。

元祖大少東張乙濤於2017年被前妻藍婉綺指控家暴，2人離婚收場，而他在同年1月底帶著母親張秀琬到藍父住所探視子女，卻巧遇前妻，他於是拿出手機將雙方對話全程錄影；藍父見狀阻止，但張男不理會，甚至還出腳把人踹倒在地，造成藍父右腰部、右下背挫傷。

張乙濤到案坦承持手機錄影，不過辯稱藍父在他與前妻溝通的過程中，突然衝向2人，才會不小心撞到他的腳，再反彈回去跌倒。他強調，絕對沒有用腳踹藍父，不過記得對方當時有抓住他的腳，有可能自己放手導致跌倒在地。張乙濤的律師則主張，張男的舉動為正當防衛。

檢察官勘驗影片認為，藍父先勸張男停止錄影未果後，才上前阻止拍攝，主要為維護其住處隱私及肖像權等權利，並沒有任何不當及違法之處；加上張男伸腳踹倒人不符合正當防衛要件，因此依傷害罪嫌將張男起訴，而一審法官也將他判拘役50天。

張男事後不服提出上訴，強調自己絕對沒有任何傷害犯行，也已支付藍女100萬人民幣達成和解，但藍父仍不願撤告，而高雄高分院28日審結，也認為影片畫面清楚拍到張男施暴，因此維持駁回上訴，維持一審原判。

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