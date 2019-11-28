　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿錄影被阻止！元祖大少東出腳狠踹前岳父　挨告還辯：我沒有...下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼元祖大少東。（圖／東森新聞）

▲元祖大少東出腳踹傷前岳父，被判拘役50天。（圖／東森新聞）

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

元祖大少東張乙濤與前妻藍婉綺的離婚風波至今仍未平息，2017年張乙濤到高雄前岳父家探視子女時，拿著手機要拍下前岳父、母及前妻遭到阻止，沒想到他竟伸腳踹傷岳父，被依傷害罪起訴，一審法官也將他判拘役50天，可易科罰金。張男不服提出上訴，而高雄高分院28日審結，駁回上訴，維持一審原判。

元祖大少東張乙濤於2017年被前妻藍婉綺指控家暴，2人離婚收場，而他在同年1月底帶著母親張秀琬到藍父住所探視子女，卻巧遇前妻，他於是拿出手機將雙方對話全程錄影；藍父見狀阻止，但張男不理會，甚至還出腳把人踹倒在地，造成藍父右腰部、右下背挫傷。

張乙濤到案坦承持手機錄影，不過辯稱藍父在他與前妻溝通的過程中，突然衝向2人，才會不小心撞到他的腳，再反彈回去跌倒。他強調，絕對沒有用腳踹藍父，不過記得對方當時有抓住他的腳，有可能自己放手導致跌倒在地。張乙濤的律師則主張，張男的舉動為正當防衛。

檢察官勘驗影片認為，藍父先勸張男停止錄影未果後，才上前阻止拍攝，主要為維護其住處隱私及肖像權等權利，並沒有任何不當及違法之處；加上張男伸腳踹倒人不符合正當防衛要件，因此依傷害罪嫌將張男起訴，而一審法官也將他判拘役50天。

張男事後不服提出上訴，強調自己絕對沒有任何傷害犯行，也已支付藍女100萬人民幣達成和解，但藍父仍不願撤告，而高雄高分院28日審結，也認為影片畫面清楚拍到張男施暴，因此維持駁回上訴，維持一審原判。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

清潔工丟6萬錢包！警10小時內助拾回　他手寫信淚謝：像作戰一樣快

影／新莊小林哥撞死女騎士！「我負債」裝窮堅稱：才開50　死者母哭到癱軟難接受

搭火車撇眼瞄到紅光！低頭見「大紅蕾絲鑲邊倒三角」　她驚呆：誰家的東西啦

ET快訊
黑五購物節「這款iPhone」新機下殺4.1折！只要1萬69
高以翔遺體運回台可能形式曝光！前航空業人員揭密「運送SOP」
高以翔連續工作17hrs猝死　大陸官方發聲明：藝人要學會自我
北北基宜大雨特報！北部越晚越冷「周五清晨最冷探15°C」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

生死瞬間！熊貓搶快未注意方向燈　大貨車右轉擦撞險輾斃外送員

砂石車後門沒拴緊…「沿路開合狂搧」成移動凶器！駕駛急閃：差點被擊落

誘騙女會計喝加味咖啡無套性侵　中醫診所主任重判10年

龍巖南區前副總涉吸金收押！兒子、分處長交保　檢：請受害人踴躍檢舉

橋下激戰遇「硬度障礙」！他拔酒瓶猛戳下面...女友秒受傷　他扯：是被草刺到

熊貓鑽車陣雙白線當空氣！急切遭大貨車擊落　網譏：用生命外送

「小姐 new arrival 哦！ 便宜100元」 老鴇拉客拉到警察…

不滿錄影被阻止！元祖大少東出腳狠踹前岳父　挨告還辯：我沒有...下場出爐

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

生死瞬間！熊貓搶快未注意方向燈　大貨車右轉擦撞險輾斃外送員

砂石車後門沒拴緊…「沿路開合狂搧」成移動凶器！駕駛急閃：差點被擊落

誘騙女會計喝加味咖啡無套性侵　中醫診所主任重判10年

龍巖南區前副總涉吸金收押！兒子、分處長交保　檢：請受害人踴躍檢舉

橋下激戰遇「硬度障礙」！他拔酒瓶猛戳下面...女友秒受傷　他扯：是被草刺到

熊貓鑽車陣雙白線當空氣！急切遭大貨車擊落　網譏：用生命外送

「小姐 new arrival 哦！ 便宜100元」 老鴇拉客拉到警察…

不滿錄影被阻止！元祖大少東出腳狠踹前岳父　挨告還辯：我沒有...下場出爐

反滲透法有望逕付二讀　親民黨喊話：政院也應提版本

ITZY、TXT加入13組超狂表演陣容！2019MAMA獨家直播就在《ETtoday》

「蘆竹國民運動中心」試營運！12/16前200堂運動課免費上

12/1起赴陸交流要先登錄⋯旅行業者坦言：「營業額恐少上億元」

【廣編】牛頭牌炊具　業界首創鍋具服務中心

紐時：川普簽香港法案釋重要訊號　美中貿易談判大致底定

特斯拉Cybertruck電動皮卡深入森林　探險＆露營都上手

家庭主婦咳1個月...罹肺癌二期　醫揪「致病兇手」：患者9成不菸

北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

社會熱門新聞

竹科夫手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚」

彰化貨車離奇輾斃　紅衣阿嬤慘死

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾　車主慘噴1萬元

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

縱火害父命喪火窟　劉女罵檢察官與律師

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

連千毅宣戰太陽會！開吉槍手偽證

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

人夫戀上按摩女　送30萬金飾慘賠

基隆財政處長公務車私用圖利浪費公帑

父忍痛悶死11月腦麻女兒　法官輕判3年2月

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

選民自薦買票　立委參選人秒檢舉

更多熱門

相關新聞

潤滑液擺床頭！元祖少東「偷情吃到飽」

潤滑液擺床頭！元祖少東「偷情吃到飽」

老牌企業元祖食品二少東張劭緯，日前因婚後外遇數女被妻子發現，驚傳婚變。無獨有偶，本刊最近又接獲爆料，指元祖大少東張乙濤離婚前，也曾與多名女子發生婚外情，偷情地點更選在母親家中，甚至還有懷孕的小三上門找張妻談判。

女兒房間壞壞　老爸揍歪少年門牙

女兒房間壞壞　老爸揍歪少年門牙

小黃鬼切嚇到騎士　運將拿槌追打

小黃鬼切嚇到騎士　運將拿槌追打

不滿鄰桌酒客　撂10人砸店圍毆…輕判3個月　

不滿鄰桌酒客　撂10人砸店圍毆…輕判3個月　

夫求歡遭拒暴力硬上　妻隔半年告「性侵」

夫求歡遭拒暴力硬上　妻隔半年告「性侵」

關鍵字：

元祖少東張乙濤傷害罪

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面