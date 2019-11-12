不滿燒烤店他撂10人砸店圍毆老闆　不道歉不和解竟獲輕判3個月

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區2名男子在燒烤店喝酒聊天，期間認為老闆態度不佳，找來8名友人，不分青紅皂白動手砸店，還將老闆打一頓並潑灑滾燙火鍋湯，造成他身上多處挫傷及左手0.5％二度燒燙傷，事發一年後雙方仍未達成和解，新北地院審理後，輕判3個月有期徒刑，檢察官再上訴，二審仍維持原判。

▲▼10惡煞帶棍棒走進燒烤店圍毆老闆，事後不賠償也不道歉，僅輕判3個月徒刑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2018年3月7日凌晨3時許，丁姓男子與友人在新北市板橋區長江路上一處燒烤店喝酒聊天，期間丁男認為黃姓老闆態度不佳，找了吳姓男子等8人來助陣討公道，其中有3人還未成年。

8人到場後，不分青紅皂白先砸店，瞬間桌椅全被掀翻，其中有人更將滾燙火鍋朝黃老闆潑灑並持酒瓶砸他頭，造成他右側手部挫傷、左側前臂挫傷、雙前臂、雙手、頭部及頸部多處挫傷及左手約體表面積0.5％二度燒燙傷。

警方獲報出動快打警力，當場逮捕丁男等2人，並循線到板橋錢櫃KTV帶回吳男等8人，訊後依毀損、傷害等罪移送新北地檢署偵辦。

2019年3月，新北地院一審判丁男等6人有期徒刑3個月，檢察官認為事隔一年施暴犯嫌完全沒有悔意，不但沒有賠償損失，犯後態度惡劣，也沒有與黃老闆道歉和解，提出上訴，但二審法官認為無理由加重或減輕刑期，仍維持原判。

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