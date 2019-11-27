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元祖少東偷情「吃到飽」！潤滑液擺床頭　帶火辣小四滾床「討抱抱」

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▲F小姐和張乙濤有多張親密合照，其中一張約會地點竟然還在張母屋子的臥室。而床頭就放有潤滑液（箭頭處）及衛生紙。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

老牌企業元祖食品二少東張劭緯，日前因婚後外遇數女被妻子發現，驚傳婚變。無獨有偶，本刊最近又接獲爆料，指元祖大少東張乙濤離婚前，也曾與多名女子發生婚外情，偷情地點更選在母親家中，甚至還有懷孕的小三上門找張妻談判。

原來，張秀琬在上海某社區買了相鄰二間房，自己住一間，張乙濤則與妻兒住在上海其他地方。因張把G小姐帶回母親家幽會，G小姐也認識張母，但她得知G小姐懷孕後竟也相應不理。

F小姐和張乙濤有多張親密合照，其中一張約會地點竟然還在張母屋子的臥室。（讀者提供）

▲F小姐和張乙濤有多張親密合照，其中一張約會地點竟然還在張母屋子的臥室。（讀者提供）

G小姐意外懷孕，張乙濤母子又不處理，G小姐無計可施，只好跑到張乙濤家，找他的妻子藍婉綺談判。當時藍拿出手機錄影，質問G小姐是誰？G小姐坦言：「我是濤兒的女朋友。」但因為不想被拍，藍詢問她與張到底交往多久等問題時，G小姐不願多說，只表示想跟藍談談，由於藍不願留下G小姐的聯絡方式，最後G小姐轉身離去。

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▲G小姐曾在張母屋子的廚房內留影，得知張乙濤不願對腹中胎兒負責後，傳訊痛罵。（讀者提供）

除了G小姐，知情人士還提供張乙濤小四F小姐的照片給本刊。照片中F小姐穿著短裙及黑色吊帶襪，風姿綽約地躺在床上，而且床頭就放有潤滑液及衛生紙。而照片中的臥室，與G小姐現身的廚房其實都是同一間房子，張把二名不倫對象帶回母親住處偷情，行徑十分誇張。

張乙濤（右）曾與吊帶襪女、甜美萌妹親密合影，關係匪淺。（讀者提供）

▲張乙濤（右）曾與吊帶襪女、甜美萌妹親密合影，關係匪淺。（讀者提供）

知情人士告訴本刊，張乙濤當年是以「長得像初戀女友」當藉口，搭上F小姐，就在G小姐通知張懷孕當天，張還傳訊給F小姐表示自己「心累」「感覺沒有力氣」，向F小姐討抱抱。


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