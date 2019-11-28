清潔工丟6萬錢包！警10小時內助拾回　他手寫信淚謝：像作戰一樣快

▲清潔工錢包失而復得，他激動得喜極而泣，還寫了信感謝員警。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

姚姓清潔工薪辛苦存下6萬元要歸還友人，錢包卻不慎掉在路上，焦急如焚，幸好有民眾拾獲，加上警方火速調閱監視器，10多小時後就順利物歸原主。姚男事後寫一封感謝信給派出所，形容員警處理小事仍像「作戰般快速行動」，十分感謝，也讓員警感到窩心。

第五警分局日前收到一封民眾的感謝信，員警打開一看，原來是處理姚姓民眾遺失皮包案件。11月18日，姚男苦存了5萬9千5百元要歸還友人，卻不翼而飛，讓他整個驚慌失措。

直到隔日，水湳派出所余奕璁、何百爵2名員警接獲蔡姓女子報案，表示在18日下午5點多，在四平路上撿到一個黑色皮包，裏頭有一疊現金。員警一算發現裏頭有59500元，卻沒有任何證件，2警心想失主必定心急如焚，馬上根據蔡女所述，調閱沿路監視器尋找失主。

由於一般監視器角度多為攝錄車道，因此要透過路口監視器協尋，調閱困難度實在非常高。所幸余員透過自己的鷹眼，並發揮熟練的監視器調閱技巧，迅速找到失主遺失畫面及車牌，兩員立刻趕往該址附近訪查，順利找到姚姓失主，確認之後，旋即請姚男至水湳所領取遺失物。

▲姚男的手寫信，字裡行間充滿了感謝，也讓員警感動不已。（圖／記者李忠憲翻攝）

姚男接到警方電話通知後，開心的當場掉下眼淚，頻頻鞠躬道謝，還特地寫了一封信致謝，內容提及，「我看到貴所非常重視，像作戰一樣，快速行動起來」、「想不到報案錢包丟失，到失而復得不過十幾個小時，其中有警察先生們、女士們辛勤的汗水，忘我的工作精神，真正全心為民服務的精神，使我深受感動」。

對此，第五警分局分局長郭士傑表示，余、何兩員如此積極為民服務，也對他們特別提出嘉許，但不管民眾的大事或小事，都是警方的要事，「他們認真積極的處理不僅形塑警察親民形象，建立警方的正面觀感，更成為許多同事們的好榜樣！」

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