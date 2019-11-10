夫求歡遭拒暴力硬上　妻隔半年告「性侵」...逾期不受理

▲志明（化名）酒後情慾大開，向妻求歡不成竟對她大打出手，霸王硬上弓得逞，最後被依傷害罪起訴。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

志明（化名）跟春嬌（化名）是一對夫妻，兩人雖同住屋簷下但因感情不和睦實際已分房睡。2018年3月31日晚間，志明酒後突有興致想找妻求歡卻遭拒，氣得毆打春嬌，霸王硬上弓得逞。春嬌事後對志明提出傷害告訴，事隔半年反悔想再控強制性交，不過因告訴期已過無法告成。橋頭地院最後依傷害罪，判志明3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

據判決，志明2018年3月31日晚上喝酒後情慾大開，跑去找已分房睡的太太求歡，不料卻遭拒絕，雙方因此發生爭執。志明一氣之下出手攻擊春嬌，嚇得她趕緊逃進房間，但志明仍窮追不捨，在不顧春嬌反抗下，用身體重量強壓在她身上，最後霸王硬上弓得逞，導致她背部及右後肩胛挫傷紅腫，四肢也有腫脹瘀傷。事後春嬌隨即前往醫院驗傷，並向警方報案。

志明到案後坦承犯行，對於春嬌的指控沒有異意，做筆錄時，春嬌表示只要對先生提出傷害告訴，不要提出妨害性自主告訴，同時還押下指印；兩個月後，檢察官訊問時，她再度表達「我沒有要告他妨害性自主」，但到了11月初，她卻具狀向地檢署表示，要對先生提出強制性交告訴。

檢方表示，春嬌突然提告有些不妥，好像在突襲志明，有違法律安定性的疑慮，又提告時間與事發日已相差超過半年，已過告訴期，故不能受理。

橋頭地院後續僅針對傷害罪部分審理。法官審理時認為志明已壯年，但行為卻如此不成熟，夫妻間出問題不懂得和平理性溝通，反而以暴力方式自私傷害春嬌，讓她陷於恐懼中，甚至影響2名未成年子女心理，行為實在不可取，但考量他犯後有意和解，只是無力擔負春嬌求償的100萬元，最後綜合評估下依傷害罪判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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