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新莊小林哥撞死女騎士！「我負債」裝窮堅稱：才開50　死者母哭到癱軟難接受

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▲▼新莊小林哥開法拉利撞死女騎士被移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊小林哥開法拉利撞死女騎士，事後卻辯稱自己時速僅50。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市新莊區一名林姓男子26日下午向姐姐的友人借法拉利在福營路飆速，轉彎時失速逆向撞飛2名女騎士，造成其中一名蘇姓女子喪命。事後，警方對林男實施酒測，他並未酒駕，但卻辯稱，「我才開50而已」，是為了閃小動物才釀禍。對此，蘇女家屬完全無法接受，其母親27日赴板橋殯儀館時更是哭到癱軟，需要人攙扶，場面令人鼻酸。

這起事件發生在26日下午，事發當時法拉利駕駛林姓男子從福營路往民安路方向行駛，疑似失控駛入對向車道，撞上了2名機車騎士，造成其中一人嚴重挫傷，另名女騎士當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍是宣告不治。此外，稍早超驚悚的撞擊畫面也曝光，從畫面中可見，法拉利在短短3秒就衝撞2輛機車，現場還留下長長的車痕，碎片也飛炸一地。

▲▼法拉利逆向衝撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲法拉利逆向衝撞，車頭幾乎撞爛，造成蘇女傷重不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，林男27日上午被警方移送帶往分局時頻頻致歉，「對不起，真的對不起！我錯了」，但卻堅稱，自己當時時速只有50，且是為了閃小動物才失控，更強調，「我沒有經營當鋪，我很窮，還有很多負債」。

此外，蘇女家屬接獲噩耗後當場崩潰，痛哭失聲，不斷哭喊「還我女兒」，而27日上午10點檢察官赴板橋殯儀館相驗時，蘇女母親更是哭到癱軟，需要旁人攙扶，畫面也相當令人不捨。

▲▼被法拉利撞死女騎士母親哭到癱軟，需人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

▲蘇女母親27日上午到板橋殯儀館哭到癱軟，需人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

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